Economía

Salarios de empleadas domésticas en enero de 2026: nuevos valores por hora y por mes con el bono

Las empleadas domésticas cobrarán la última cuota del bono de hasta $ 14.000. Desde el primer mes de 2026 ese monto se incorpora al salario con carácter remunerativo.

26 de Diciembre de 2025
Salarios de empleadas domésticas
Salarios de empleadas domésticas

Las empleadas domésticas cobrarán la última cuota del bono de hasta $ 14.000. Desde el primer mes de 2026 ese monto se incorpora al salario con carácter remunerativo.

En el mes de enero, las empleadas domésticas cobrarán la última cuota del bono de hasta $ 14.000. Tal como acordó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) desde el primer mes de 2026 ese monto se incorpora al salario con carácter remunerativo.

 

De esta manera, el bono pasa a integrar la base salarial de las empleadas domésticas, lo que impacta no sólo en el ingreso mensual, sino también en el cálculo de aportes, aguinaldo, vacaciones y adicionales.

 

Cuánto recibirán empleadas domésticas desde enero

Quinta categoría, personal para tareas generales (limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina) El salario mínimo con retiro será de $ 3.250,10 por hora y de $ 398.722,14 por mes. Para las sin retiro: $3.494,25 por hora y $ 441.806,54 por mes

 

Cuarta categoría, asistencia y cuidado de personas (cuidado no terapéutico de niños, personas mayores, enfermos o con discapacidad): Con retiro será de $ 3.494,25 por hora y de $ 441.806,54 por mes. Y sin retiro será de $ 3.894,43 por hora y $ 490.745,56 por mes.

 

Tercera categoría, caseros (cuidado general y preservación de una vivienda en la que habitan). Por hora: $ 3.494,25 y Por mes: $ 441.806,54

 

Segunda categoría, personal para tareas específicas (cocineros/as exclusivos y tareas que requieren idoneidad especial). Para las con retiro: $ 3.696,15 por hora y $ 452.478,51 por mes. Para aquellas sin retito: $ 4.039,45 por hora y $ 502.101,03 por mes

 

Primera categoría, supervisor/a (coordinación y control de tareas de dos o más personas) el mínimo con retiro será de $ 3.895,56 por hora y de $ 485.961,09 por mes. Y sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

 

La CNTCP aclaró que estos valores corresponden al último tramo del acuerdo vigente, que entra en vigencia en enero de 2026.

 

Adicionales

Además del salario básico, el régimen contempla dos adicionales obligatorios:

- Antigüedad: se paga un 1% adicional por cada año trabajado, calculado sobre el salario mínimo de la categoría correspondiente.

- Zona desfavorable: recargo del 30% para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones (Buenos Aires).

Temas:

empleadas domésticas salarios enero bono Haberes
