Prorrogan el plazo de presentación de la libreta nacional de seguridad social, salud y educación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha emitido hoy la Resolución 382/2025, que prorroga hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación correspondiente al ciclo lectivo 2025.

Esta medida afecta a las personas titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, quienes deberán presentar la libreta para acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios, el plan de vacunación y la concurrencia a establecimientos educativos públicos de los niños y adolescentes a su cargo.

La resolución establece que la fecha límite para la presentación, que originalmente vencía el 30 de diciembre de 2025, se extiende hasta el 31 de marzo de 2026, con el objetivo de garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de los niños y adolescentes en el país, tal como lo dispone la Ley N° 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de los Niños y Adolescentes.

La falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley puede resultar en la pérdida del 20% de la asignación, que corresponde a la retención aplicada en el año 2024.

Anses

La medida responde a la existencia de una cantidad significativa de casos en los cuales no se ha cumplido con la presentación de la libreta, motivo por el cual se considera necesario prorrogar el plazo para que los beneficiarios puedan regularizar su situación.

La resolución tiene como objetivo principal proteger los derechos de los niños y adolescentes y facilitar el acceso de las familias a la prestación de la Asignación Universal por Hijo, en un contexto donde la falta de documentación podría afectar la continuidad de la ayuda económica.

Próximos pasos

ANSES ha facultado a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas para la emisión de normas complementarias necesarias para implementar esta resolución. Con esta prórroga, se busca asegurar que todas las familias puedan cumplir con los requisitos sin perder el acceso a los beneficios establecidos por la Ley N° 24.714, que abarca tanto a trabajadores en relación de dependencia, como a beneficiarios de pensiones no contributivas y otras asignaciones sociales.