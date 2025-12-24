Nochebuena con calor: suben las temperaturas y crece la posibilidad de inestabilidad

Para este miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, se espera un marcado ascenso de las temperaturas en gran parte del norte y centro del país, con registros máximos elevados que darán lugar a una jornada agobiante. A este escenario de calor se le sumará la inestabilidad atmosférica, con probabilidad de lluvias, chaparrones y tormentas en distintas regiones.

En Entre Ríos, las temperaturas máximas oscilarán en torno a los 35°C, mientras que las mínimas se ubicarán cerca de los 22 grados, evidenciando un notable aumento térmico. Si bien predominará el tiempo estable con momentos de nubosidad variable, no se descarta el desarrollo de lluvias aisladas asociadas a tormentas y chaparrones locales, especialmente durante la tarde y la noche.

Nochebuena

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió durante la tarde un alerta amarilla por tormentas que abarca a toda la provincia de Entre Ríos y tendrá vigencia durante la Nochebuena de este miércoles 24 de diciembre.

Según el informe oficial, durante la noche “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Además, los fenómenos estarán acompañados por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo.

El organismo meteorológico indicó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Asimismo, advirtió que las ráfagas de viento podrían alcanzar los 80 km/h durante el desarrollo de las tormentas.

Una vez superada la madrugada del 25 de diciembre, las condiciones tenderían a mejorar progresivamente durante la mañana de Navidad. No obstante, desde el SMN remarcaron que el período más crítico se concentrará durante las horas nocturnas y la madrugada, coincidiendo con el momento en que se desarrollan la mayoría de las celebraciones por Nochebuena.