Nochebuena con alerta por tormentas para Entre Ríos y otras provincias: advierten de ráfagas y fuertes lluvias

El meteorólogo Alejandro Gómez, dialogó con Elonce y reiteró la necesidad de planificar las celebraciones teniendo en cuenta las condiciones del tiempo. Al respecto, el especialista sostuvo que el pronóstico del tiempo para Nochebuena y Navidad, muestra un escenario de temperaturas elevadas, con chances de lluvias y tormentas.

Según advirtió en la charla con este medio, la recomendación principal es optar por celebraciones bajo techo y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.

Alerta por tormentas para Entre Ríos

En coincidencia con el meteorólogo Alejandro Gómez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta tarde, un nuevo aviso de alerta amarilla por tormentas que abarca a toda la provincia de Entre Ríos, que regirá durante la Nochebuena, este miércoles 24 de diciembre.

El aviso también abarca a zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta.

El informe del organismo meteorológico afirma que, durante la noche de este miércoles, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, indica el aviso.

Además, sostiene que los fenómenos meteorológicos, estarán acompañados “por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos”, advierte el SMN.

El aviso de alerta amarilla por tormentas, explica que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas”, remarca el informe.

El pronóstico para la Nochebuena

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado al pronóstico específico para la Nochebuena y la madrugada del 25 de diciembre, momentos clave para quienes planean celebraciones al aire libre. Sobre este aspecto, Gómez reconoció que el escenario presenta cierta complejidad y condiciones de inestabilidad.

De acuerdo al análisis del especialista, durante la noche de Nochebuena podrían desarrollarse lluvias y algunas tormentas, principalmente en el centro y norte de la provincia. “Es probable que las condiciones de inestabilidad se vayan desarrollando hacia la noche del día 24 y que tengamos lluvias y algunas tormentas entre fines de esa noche y la madrugada del 25”, detalló.

Mejora para el 25 y recomendaciones

El meteorólogo señaló que, una vez superada la madrugada del 25, las condiciones tenderían a mejorar durante la mañana del Día de Navidad. Sin embargo, subrayó a Elonce que el período crítico se concentra en las horas nocturnas y de la madrugada, cuando suelen desarrollarse la mayoría de las celebraciones.

“La idea es que la mesa sea dentro de la casa o, por lo menos, bajo techo”, aconsejó Gómez. El especialista explicó que, si bien no se trata de una situación de alto impacto meteorológico, existe una probabilidad considerable de inestabilidad.