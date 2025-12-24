Rescataron 23 perros de un criadero ilegal: algunos estaban desnutridos y agonizando

Los animales de raza eran mantenidos en un domicilio sin cuidados básicos, con signos de desnutrición, enfermedades y abandono. Algunos se encontraban en estado de agonía.
Un total de 23 perros de raza fueron rescatados de un criadero ilegal durante un operativo que expuso un grave caso de maltrato animal. Los canes se encontraban en condiciones extremas, con evidentes signos de abandono, desnutrición y serios problemas de salud, y algunos de ellos estaban prácticamente agonizando al momento del procedimiento. El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Pico al 4900, de Ciudad de Buenos Aires.
El operativo fue llevado adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) y tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle Pico al 4900. Los propios agentes que participaron del allanamiento calificaron la escena como “desgarradora”, debido al estado en el que se encontraban los animales.
Al ingresar a la vivienda, efectivos policiales y médicos veterinarios constataron que los perros, de raza Airedale Terrier, sobrevivían en un contexto de hacinamiento extremo y tortura sistemática. Los ejemplares estaban encerrados en jaulas oxidadas, sin espacio para moverse y rodeados de sus propios desechos, en un ambiente completamente insalubre y carente de condiciones mínimas de bienestar.
Según se informó, varios de los canes presentaban infecciones cutáneas severas, heridas abiertas y lesiones visibles en distintas partes del cuerpo. Otros se encontraban en un estado aún más delicado, con cuadros de deshidratación, desnutrición avanzada y un alto riesgo de vida, lo que obligó a una intervención inmediata por parte de los profesionales.
Ante la gravedad de la situación, y por disposición del fiscal Blas Matías Michienzi, se ordenó el secuestro de los 23 perros. Los animales fueron trasladados de urgencia a centros de atención veterinaria y a refugios pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, donde quedaron bajo resguardo y tratamiento especializado.
Las autoridades señalaron que se continuará con la investigación para determinar responsabilidades penales en el marco de la causa por maltrato animal, al tiempo que destacaron la importancia de denunciar este tipo de prácticas ilegales que vulneran de manera grave los derechos de los animales.
Qué dice la ley de Maltrato Animal
La Ley Nacional N° 14.346 de Maltrato Animal establece penas de prisión de 15 días a un año para quienes inflijan malos tratos o actos de crueldad contra animales. La normativa considera delito conductas como el abandono, la falta de alimentación, el sometimiento a trabajos forzados, las mutilaciones injustificadas y cualquier acción que implique sufrimiento innecesario.