Alta demanda de pasajes en la Terminal de Ómnibus de Paraná por las fiestas

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con un encargado de una boletería de la terminal, quien confirmó coches completos, destinos agotados y mayor estabilidad tarifaria frente a las fiestas y vacaciones.
La terminal de ómnibus de la ciudad de Paraná registra un intenso movimiento de pasajeros en la previa de las fiestas de Navidad y de fin de año, con unidades completas y una fuerte demanda hacia destinos del norte argentino y turísticos, según confirmó José María Aguiar, encargado de una boletería, en diálogo con Elonce.
“La demanda fue hasta anoche, y estos días todos los coches salieron completos”, señaló Aguiar, al dar cuenta del alto flujo de viajeros. Entre los destinos más solicitados mencionó a la provincia de Misiones, especialmente Posadas e Iguazú, además del interior de Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán.
En ese sentido, remarcó que uno de los corredores ya no tiene disponibilidad: “Para Tucumán no tenemos pasajes para vender hasta el año que viene porque está todo completo”, afirmó. Según explicó, en muchos casos viajan grupos familiares, lo que incrementa el costo total del traslado. “Viajan muchas familias y eso tiene su costo, pero hay financiación”, aclaró.
Respecto a los horarios, precisó que este miércoles “a nivel nacional la última salida es a las 12.20 a Córdoba capital”, mientras que dentro de Entre Ríos “a las 15.30 sale el servicio a Victoria, Gualeguay y Gualeguaychú”. Además, informó que “la boletería está abierta hasta las 18 y el jueves abre a las 12.20”.
Comienzo de la temporada de verano
Aguiar anticipó que el movimiento continuará el 1º de enero con el inicio formal de las vacaciones. Hay gran demanda a las sierras de Córdoba, Carlos Paz y el sur de Brasil. En este último caso, detalló que habrá “una frecuencia diaria a Florianópolis, Camboriú e Itapema”.
Balance de la temporada
Al realizar un balance general, Aguiar destacó una leve mejora en comparación con el año pasado. “Fue un poquito mejor que el año pasado, hay más estabilidad con respecto de las tarifas”, sostuvo. En ese marco, valoró que “las que tenemos para esta temporada son las mismas que las del verano pasado y eso es bueno”.
Finalmente, remarcó un cambio positivo para los usuarios: “El año pasado había a cada rato aumento de tarifas y ahora no ocurre, lo cual da cierta tranquilidad”, concluyó. Elonce.com