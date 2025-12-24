Secuestraron drogas, arma y cartuchería tras allanamiento en Paraná

Dos procedimientos policiales realizados este miércoles en distintos barrios de Paraná culminaron con dos hombres detenidos, el secuestro de arma de fuego, estupefacientes y otros elementos, en el marco de causas vinculadas a violencia de género.

El primero de los hechos tuvo lugar en el barrio Anacleto Medina, donde se llevó adelante un allanamiento en el marco de una causa por violencia de género, bajo la intervención de los fiscales Martín Millán y Martín Wasinger. Como resultado del procedimiento, se concretó la detención de un hombre y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Durante el operativo, los efectivos policiales incautaron un revólver calibre .22, cartuchería, cocaína, plantas de marihuana, una balanza de precisión y un teléfono celular. Todo el material quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación judicial en curso.

Intervención por conflicto de pareja

En otro hecho ocurrido durante la madrugada, personal de la Comisaría Decimotercera intervino en una vivienda del barrio El Perejil tras recibir un llamado por un inconveniente de pareja. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre en la vía pública, profiriendo gritos hacia el domicilio de su ex pareja.

La mujer manifestó a los uniformados que el sujeto había intentado ingresar a la fuerza a la vivienda y que la había amenazado. Con la ayuda de sus hijos, logró sacarlo del interior de la casa antes de la llegada del personal policial.

Ante la situación, se dio intervención al fiscal interviniente, quien dispuso la detención del agresor y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Ambos procedimientos se enmarcaron en el abordaje de situaciones de violencia de género y continuaban bajo investigación judicial para determinar responsabilidades y eventuales imputaciones.