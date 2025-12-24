ANSES oficializó la suba de jubilaciones y pensiones para enero

Suba de jubilaciones y pensiones. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la Resolución 381/2025, mediante la cual se fijan los nuevos valores mínimos y máximos de las jubilaciones, pensiones y prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La medida, con fecha 24 de diciembre, se enmarca en el esquema de movilidad dispuesto por la Ley 26.417 y las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.

El organismo previsional recordó que “los haberes se actualizarán mensualmente, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el INDEC”. Para enero, el aumento será del 2,47%%, de acuerdo con los cálculos oficiales que surgen de los informes internos del organismo y del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

De esta forma, ANSES determinó los nuevos valores para el haber mínimo, el haber máximo, las bases imponibles y las prestaciones complementarias, en línea con el esquema de movilidad previsional que rige desde mediados de 2024.

Nuevos montos para jubilados y pensionados

En la resolución se establece que el haber mínimo garantizado a partir de enero será de $349.299,32, mientras que el haber máximo ascenderá a $ 2.350.453,70. Estas cifras responden a lo dispuesto en los artículos 8° y 9° de la Ley N° 26.417 y al artículo 2° del Decreto N° 274/24.

Asimismo, las bases imponibles mínima y máxima fijadas por el artículo 9° de la Ley N° 24.241 se establecieron en $ 117.643,93y $ 3.823.372,95, respectivamente, aplicables al período devengado de enero. Estos topes resultan claves para determinar los aportes y contribuciones de los trabajadores en relación de dependencia.

En cuanto a los beneficios complementarios, la resolución determina que la Prestación Básica Universal (PBU) será de $ 159.788,50, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $279.439,46.