Aumentan las asignaciones familiares y AUH: fijan nuevos montos y rangos salariales

El gobierno nacional oficializó los nuevos topes, rangos y montos para las distintas asignaciones que abona Anses. Desde el organismo detallaron cómo quedó cada beneficio tras la suba de 2,47% fijada para enero.
Suba de asignaciones familiares y AUH. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) oficializó el aumento para las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones, confirmaron a Elonce desde la dependencia oficial.
De acuerdo a la Resolución 380/2025 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de la Seguridad Social dispuso "el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares” a partir del mes de enero de 2026
Según lo explicitado, “el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714 será equivalente a dos con cuarenta y siete centésimos por ciento (2,47%).
En tanto, “Cuando, por aplicación del incremento mencionado en el artículo 1º de la presente, el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente”.
De esta manera, la AUH, que comprende a más de 4,5 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) será de $ 125.518. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa a $ 408.705. Mientras que la Asignación por nacimiento será de $ 73.160.
Trabajadores en relación de dependencia
Las asignaciones por hijo y prenatal, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF), para los trabajadores en relación de dependencia, serán las siguientes:
Quienes perciban ingresos de Rango I, es decir aquellos de hasta $971.786, cobrarán $ 62.765.
Los grupos familiares que tengan un salario de $ 971.786,01 y $ 1.425.219 están comprendidos dentro del Rango II y recibirán una asignación de $ 42.337 mensuales por hijo.
Aquellos grupos familiares con ingresos entre $ 1.425.219,01 y $ 1.645.464 el monto de la asignación será de $ 25.608.
Los ingresos pertenecientes al Rango IV, es decir de $$ 1.645.464,01 y $ 5.146.094 recibirán una asignación de $ 13.211.
Otros beneficios y quiénes no accederán
En tanto, la Asignación por Nacimiento será de $ 73.160, la Asignación por Adopción aumentará a $ 437.421, la Asignación por Matrimonio trepará $ 109.545, siempre que el Ingreso General Familiar (IGF) no supere los $ 5.146.094. La asignación Prenatal escalará $ 62.765 para los sectores que perciban menores haberes, con variaciones basadas en el ingreso familiar, descendiendo hasta $ 13.211 según el rango arriba explicitado.
La resolución del Gobierno además establece que los grupos familiares en los cuales una persona del grupo familiar percibe ingresos superiores a $$2.573.047, quedarán excluidos del cobro de estas asignaciones. Lo mismo ocurre cuando suma de sus ingresos de los integrantes de la familia superen el límite máximo de ingresos establecido que es de $ $5.146.094