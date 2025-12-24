 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas de Paraná

La provincia junto al Club Atlético Patronato, entregó juguetes a familias que participan a diario del comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas de Barrio Los Hornos, en el marco de las celebraciones navideñas.

24 de Diciembre de 2025
Festejos en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas
Festejos en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

