Entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas de Paraná
La provincia junto al Club Atlético Patronato, entregó juguetes a familias que participan a diario del comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas de Barrio Los Hornos, en el marco de las celebraciones navideñas.
24 de Diciembre de 2025
La provincia junto al Club Atlético Patronato, entregó juguetes a familias que participan a diario del comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas de Barrio Los Hornos, en el marco de las celebraciones navideñas.