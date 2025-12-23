Cocinando desde el corazón: El comedor de Puerto Sánchez prepara la cena navideña para más de 60 familias

REDACCIÓN ELONCE
El comedor “Melenitas Despeinadas”, ubicado en Puerto Sánchez, está preparando más de 240 raciones, además de otras sorpresas, que serán entregadas a distintas familias que lo necesitan. El mensaje de Mariana Ríos para esta navidad.
En diálogo con Elonce, Mariana Ríos, fundadora del comedor comentó cómo se están preparando las viandas para los diversos grupos familiares que se han anotado hasta la fecha.
“Vamos a tratar de llegar a 60 familias. Hacemos un cálculo de 240 raciones para este año, si Dios quiere” mencionó.
Hace más de 8 años que con la ayuda de distintas donaciones y de cada participante, el comedor busca llegar a la mesa de distintas familias. Este año con diversas preparaciones, como explicó Mariana:
“Hemos preparado tortas saladas de pan de miga con variedades de sándwiches de pollo, de huevo, huevo y tomate, choclo, fiambre y queso, todo fresquito, excepto lo que van a ser los buñuelitos salados, que esos si van cocinados”.
Las viandas van a comenzar a repartirse a partir de las 18:30 hs en el comedor, que está ubicado en Puerto Sánchez. Al respecto Mariana comentó “Pedimos a los vecinos que sean puntuales, que vengan varios por familia para que puedan llevarse todo lo que hemos preparado”, y agregó “También tenemos una bolsita con mercaderías, con pan dulce y golosinas para los chicos. Hay sorpresitas”.
Alrededor de 14 personas participan activamente en el comedor para lograr el objetivo propuesto este año, pero también recibe la ayuda de muchos colaboradores:
“Hay compañeras y amigos que vienen. Nosotros valoramos muchísimo el esfuerzo porque es pensar un poco la Navidad del otro, es ofrecer su trabajo, su tiempo para que otro tenga también una Navidad feliz”.
Un mensaje cargado de buenos deseos
Para finalizar, la referente barrial dejó un mensaje y bregó por una “ Sociedad mejor”.
“Navidad es Jesús que nace, es el amor hecho niño que tiene que nacer en los corazones de cada uno de nosotros para que podamos tener un mundo mejor, que se puede lograr una sociedad mejor, sin violencias, sin agresiones, sin discriminaciones, con más inclusión”, fue el mensaje que dejó Mariana al finalizar la nota.
Y cerró mencionando lo siguiente: “Los invitamos a todos a que permitan que Jesús nazca en sus corazones esta Navidad, que tengan una Feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo”, concluyó.