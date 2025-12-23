 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Hubo festejos navideños en la Vecinal Jardines del Sur, con feria de emprendedores y la llegada de Papá Noel

23 de Diciembre de 2025
Los chicos cantaron junto a "Papá Noél"
Los chicos cantaron junto a "Papá Noél" Foto: Elonce

La Vecinal de Jardines del Sur celebró la Navidad con una fiesta para toda la familia, incluyendo una feria de emprendedores barriales y sorpresas para los más pequeños.

Este martes por la tarde, el barrio Jardines del Sur vivió una jornada llena de alegría y espíritu navideño. La vecinal de la zona, junto con los vecinos y emprendedores locales, organizó una feria de emprendedores barriales para ofrecer productos a la comunidad, mientras que los más pequeños esperaban ansiosos la llegada de Papá Noel. El evento no solo fue una oportunidad para apoyar a los emprendedores del barrio, sino también para compartir momentos especiales con la familia, disfrutar de música, cantos y la tradicional entrega de regalos.

 

La fiesta de Navidad estuvo marcada por la presencia de Papá Noel, quien recorrió el lugar para saludar a los niños y repartir regalos, en una muestra de solidaridad y calidez barrial.

Marta Coronado, presidenta de la Comisión Vecinal Jardines del Sur, expresó: "Como todos los años, este Papá Noel acompaña nuestra vecinal. Hace años que venimos organizando este evento para los emprendedores y para los niños que disfrutan de la fiesta y esperan con ilusión su llegada”.

 

Apoyo a los emprendedores barriales

La feria de emprendedores fue uno de los puntos más destacados de la jornada. Los emprendedores locales tuvieron la oportunidad de ofrecer sus productos y servicios a los vecinos, fortaleciendo el comercio y el espíritu colaborativo del barrio. Desde artesanías, ropa, hasta alimentos caseros, los vecinos pudieron recorrer los puestos y llevarse artículos hechos con cariño y dedicación por quienes forman parte de la comunidad. Según "Los emprendedores del barrio estaban muy ilusionados con la idea de tener una fiesta navideña. Es una forma de darles visibilidad y apoyo", afirmó la presidenta.

Un momento de unión familiar y esperanza

Con un ambiente festivo, música, cantos, y la emoción de los niños, la vecinal de Jardines del Sur celebró la previa de una Navidad especial que reunió a emprendedores, vecinos y familias, dejando un mensaje de solidaridad y esperanza para el próximo año.

feria de emprendedores jardines del Sur Regalos Papá Noel Navidad
