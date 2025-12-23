El arzobispo Raúl Martín llamó a celebrar la Navidad con “esperanza y solidaridad”

REDACCIÓN ELONCE
En su mensaje de Navidad, el arzobispo de Paraná, invitó a renovar la fe, reconocer la presencia de Dios en los más frágiles y compartir la alegría del nacimiento de Jesús. Además, anunció las celebraciones litúrgicas centrales en la Catedral.
En el marco de la celebración de la Navidad, el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, difundió un mensaje pastoral en el que convocó a la comunidad a vivir este tiempo litúrgico con esperanza, alegría y compromiso solidario, poniendo el centro en el nacimiento de Jesús como signo de la cercanía de Dios con la humanidad.
“Es tiempo de Navidad, es tiempo de nacimiento. Es tiempo de celebrar y festejar con alegría que Dios se hace presente en medio nuestro, se acerca a nosotros en la persona de Jesús”, expresó el prelado, al reflexionar sobre el sentido profundo de la festividad cristiana.
En su mensaje, monseñor Martín remarcó que Jesús representa la esperanza que acompañó y sostuvo a los creyentes a lo largo del año jubilar. “Este Jesús que es nuestra esperanza, que a lo largo de este año jubilar quiso acompañarnos y sostenernos en el camino de la vida”, señaló.
Un mensaje de fe en medio de las dificultades
El arzobispo destacó que la presencia de Dios se manifestó tanto en los momentos difíciles como en las alegrías cotidianas, e invitó a los fieles a sostener ese mensaje con alegría y a compartirlo con los demás. “En medio de las dificultades, en medio de las alegrías, es Él el centro de nuestra vida”, afirmó.
Asimismo, alentó a los creyentes a acercarse al pesebre como gesto simbólico de reconocimiento de un Dios que se hizo pequeño y frágil. “De la mano de María, nos atrevamos a acercarnos al Pesebre de Belén, reconociendo en este niño sencillo y frágil el rostro de este Dios”, expresó.
Una Navidad con mirada solidaria
En otro tramo de su reflexión, monseñor Martín subrayó la importancia de mirar a los más vulnerables, a quienes identificó como el rostro actual de ese Dios que nace. “Nos invita a acercarnos en otros rostros que son los más frágiles, los pequeños, aquellos que necesitan que acerquemos nuestro corazón y nuestra vida”, indicó.
Finalmente, el arzobispo deseó una Navidad marcada por la paz y la bendición. “Que tengan una muy feliz y santa Navidad. Que el Señor los bendiga”, concluyó.
Celebraciones en la Catedral
Desde el Arzobispado de Paraná se informó que monseñor Raúl Martín presidirá las celebraciones litúrgicas centrales. El miércoles 24 de diciembre encabezará la misa de Nochebuena a las 20 en la Catedral Metropolitana, y el domingo 28 de diciembre, con motivo de la Fiesta de la Sagrada Familia, celebrará una nueva misa también a las 20 en el mismo templo.