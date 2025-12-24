Alerta por temperaturas extremas en Entre Ríos y otras provincias: en Paraná la máxima alcanzará los 35°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente este miercoles un alerta amarillo por temperaturas extremas en distintas regiones del país, en el marco de un período de calor persistente que se registra. El aviso alcanza a zonas de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde se esperan valores térmicos elevados con impacto en la salud.

En el territorio entrerriano, el alerta afectó a los departamentos de La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay. Según los reportes oficiales, las condiciones de calor intenso se sostendrán durante la jornada y se proyectaron también para los días siguientes.

De acuerdo al pronóstico para este miércoles, en Entre Ríos las temperaturas máximas oscilarán en torno a los 35 grados, mientras que las mínimas se ubicaron cerca de los 22 grados, lo que evidencia un marcado aumento térmico.

En ese contexto, el SMN emitió un alerta amarilla por tormentas que abarca a toda la provincia de Entre Ríos y tiene vigencia durante la Nochebuena de este miércoles 24 de diciembre, lo que sumó un factor de inestabilidad a las condiciones climáticas previstas.

Alerta amarillo por temperaturas extremas en Entre Ríos

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

El sistema de alertas por temperaturas extremas del SMN estableció distintos niveles de riesgo según el impacto esperado en la salud de la población.

El alerta amarillo indicó un efecto leve a moderado en la salud, lo que implicó que las temperaturas pudieron resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como bebés, niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecieron enfermedades crónicas.

El alerta naranja representó un efecto moderado a alto en la salud, con temperaturas muy peligrosas para los grupos de riesgo.

En tanto, el alerta rojo señaló un efecto alto a extremo en la salud, con temperaturas muy peligrosas que pudieron afectar incluso a personas saludables.

Recomendaciones ante el calor extremo

Desde el Ministerio de Salud y el SMN se difundieron una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas. Entre ellas, se indicó aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol en horas centrales del día, prestar especial atención a bebés y personas mayores, y reducir la actividad física.

También se recomendó evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas, consumir frutas y verduras, usar ropa liviana y de colores claros, y permanecer en ambientes ventilados o acondicionados. Las autoridades recordaron que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y que la prevención resulta clave.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas fue definido como un período en el que se registraron valores de temperatura máxima y mínima capaces de poner en peligro la salud. Estudios interdisciplinarios realizados en Argentina determinaron umbrales térmicos a partir de los cuales aumentaron la morbilidad y la mortalidad, lo que fundamentó el sistema de alertas vigente.