 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Confirman el bono para jubilados y pensionados en enero

El Gobierno nacional oficializó un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se pagará en enero de 2026 a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas de la ANSES. La medida se publicó en el Boletín Oficial

24 de Diciembre de 2025
El Gobierno oficializó un bono extraordinario para jubilados
El Gobierno oficializó un bono extraordinario para jubilados

El Gobierno nacional oficializó un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se pagará en enero de 2026 a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas de la ANSES. La medida se publicó en el Boletín Oficial

El Gobierno nacional oficializó el Decreto 918/2025, que establece el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, que se abonará en enero de 2026.

 

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, alcanza a beneficiarios de la ANSES y tiene como objetivo compensar las pérdidas generadas por la anterior fórmula de movilidad jubilatoria.

A quiénes alcanza el bono extraordinario previsional

El decreto dispone que el bono será otorgado por titular y alcanzará a:

Jubilados y pensionados del sistema contributivo bajo la Ley 24.241 y regímenes nacionales transferidos a la Nación.Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).Beneficiarios de pensiones no contributivas, incluidas las otorgadas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables, siempre que el pago esté a cargo de la ANSES.

 

Según la norma, los beneficios deberán estar vigentes en el mes de liquidación y, en el caso de pensiones con copartícipes, se considerará un único titular a los fines del cobro.

Cómo se define el monto y qué condiciones establece el decreto

El monto máximo del bono será de $70.000 y se aplicará de manera diferenciada:

Quienes perciban hasta un haber mínimo previsional, cobrarán el bono completo.

Quienes superen el haber mínimo, recibirán un monto equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope del haber mínimo más el bono máximo.

 

El decreto aclara que el bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para ningún otro concepto. Además, faculta a la ANSES a dictar las normas complementarias necesarias para su implementación, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

Temas:

AUH Adulto mayor Pensiones no contributivas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso