Arca lanzó su billetera virtual: se podrán pagar impuestos y servicios con QR

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puso en marcha su propia billetera virtual, una iniciativa que apunta a modernizar y simplificar el pago de impuestos y obligaciones tributarias.
La Billetera Electrónica Arca, que puede usarse para cancelar obligaciones impositivas y otras responsabilidades sin las complicaciones tradicionales del sistema.
La “wallet” del ente recaudar permite múltiples métodos de pago y habilita a los contribuyentes a cargar fondos desde bancos, fintech y exchanges cripto.
Los contribuyentes están habilitados a pagar desde el monotributo hasta anticipos y multas tributarias mediante esta plataforma digital dentro de su propia web.
Las operaciones habilitadas incluyen:
Saldo de declaraciones juradas presentadas.
Anticipos.
Pagos a cuenta de retenciones y/o percepciones.
Intereses, ya sean resarcitorios o punitorios, y multas relacionadas con los conceptos mencionados en los puntos anteriores.
Obligaciones propias correspondientes a aportes personales de los trabajadores autónomos.
Obligaciones correspondientes al monotributo.
¿Cómo se activa?
El acceso a la billetera digital es gratuito y automático. Los contribuyentes deben ingresar a la página web oficial de ARCA utilizando su CUIT o CUIL junto con la clave fiscal correspondiente.
Una vez dentro del portal existen dos vías simples:
En el menú “clave fiscal” aparece la opción "Carga Billetera AFIP", que habilita el acceso inmediato a la plataforma digital.
Otra opción es tipear “billetera electrónica” en la barra de búsquedas.
El servicio viene activado por defecto para todos los usuarios que cuenten con Cuit y Cuil. No requiere trámites adicionales ni habilitaciones especiales, simplificando enormemente la experiencia del contribuyente.
¿Qué se puede hacer con la billetera de ARCA?
La billetera maneja dos opciones: ver movimientos y cargar saldo en la cuenta. Esto último puede realizarse en pocos pasos y de manera muy sencilla, similar a cómo se fondea una cuenta de Mercado Pago o se transfiere dinero entre CBUs o CVUs, informó el medio especializado IProfesional.
La carga de fondos en la billetera virtual de la ex AFIP se realiza por medio de los denominados Volante Electrónico de Pago (VEP) –desde la propia página web de ARCA–, una Transferencia Bancaria Internacional (TBI) o cualquier medio de pago electrónico admitido o regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) he implementado por ARCA.
La lista incluye:
Tarjeta de débito y crédito.
Pagos con QR.
Transferencias: desde cuentas bancarias, fintech e incluso exchanges cripto.