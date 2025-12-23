Actualizaron el ranking de las billeteras virtuales con mayores rendimientos en diciembre 2025

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó esta semana las tasas de los plazos fijos en los bancos tradicionales, lo que nuevamente puso el foco en las billeteras virtuales como una alternativa atractiva para quienes buscan mejores rendimientos. Estas billeteras siguen destacándose por su capacidad para ofrecer rendimientos diarios, gracias a la inversión de los fondos de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que garantiza una liquidez inmediata.

Si bien las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales son dinámicas y suelen cambiar con frecuencia, su flexibilidad sigue siendo una ventaja. A diferencia de los plazos fijos, que tienen un rendimiento fijo durante un período determinado, las billeteras virtuales permiten a los ahorristas disponer de su dinero en cualquier momento, sin perder rentabilidad. Esta característica las convierte en una opción para aquellos que buscan obtener beneficios sin renunciar a la disponibilidad de sus fondos.

Las billeteras virtuales compiten por las tasas más altas

A continuación, te presentamos el ranking actualizado de las billeteras virtuales con los mejores rendimientos disponibles en el mercado, según el sitio Trascendo. Este ranking refleja las tasas más altas de los productos ofrecidos al 23 de diciembre de 2025:

Carrefour Banco 32,00%

Fiwind (6) 32,00%

Calfpay 28% sin tope.

Cocos Pay 27,01%

Banco Bica (5) 25,00%

Montemar Pay 25,00%

Ualá (Uilo) (1) 22,00%

Taca Taca (4) 21,54%

Brubank (3) 21,00%

Naranja X (2) 21,00%

Ualá (FCI) 20,81%

Prex 19,35%

Banco Supervielle 18,98%

Claro Pay 18,25%

Cencopay 18,25%

Personal Pay 17,89%

Mercado Pago 17,89%

Lemon Cash 17,16%

Banco Galicia 16,43%

Astropay 16,43%

Letsbit 15,70%