 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Actualizaron el ranking de las billeteras virtuales con mayores rendimientos en diciembre 2025

Con los cambios en las tasas de plazos fijos, las billeteras virtuales siguen siendo una opción competitiva para los ahorristas. Te presentamos el ranking actualizado de las con mayores rendimientos.

23 de Diciembre de 2025
Mercado Pago está fuera del top 10.
Mercado Pago está fuera del top 10.

REDACCIÓN ELONCE

Con los cambios en las tasas de plazos fijos, las billeteras virtuales siguen siendo una opción competitiva para los ahorristas. Te presentamos el ranking actualizado de las con mayores rendimientos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó esta semana las tasas de los plazos fijos en los bancos tradicionales, lo que nuevamente puso el foco en las billeteras virtuales como una alternativa atractiva para quienes buscan mejores rendimientos. Estas billeteras siguen destacándose por su capacidad para ofrecer rendimientos diarios, gracias a la inversión de los fondos de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que garantiza una liquidez inmediata.

Si bien las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales son dinámicas y suelen cambiar con frecuencia, su flexibilidad sigue siendo una ventaja. A diferencia de los plazos fijos, que tienen un rendimiento fijo durante un período determinado, las billeteras virtuales permiten a los ahorristas disponer de su dinero en cualquier momento, sin perder rentabilidad. Esta característica las convierte en una opción para aquellos que buscan obtener beneficios sin renunciar a la disponibilidad de sus fondos.

Las billeteras virtuales compiten por las tasas más altas

A continuación, te presentamos el ranking actualizado de las billeteras virtuales con los mejores rendimientos disponibles en el mercado, según el sitio Trascendo. Este ranking refleja las tasas más altas de los productos ofrecidos al 23 de diciembre de 2025:

Carrefour Banco 32,00%

Fiwind (6) 32,00%

Calfpay 28% sin tope.

Cocos Pay 27,01%

Banco Bica (5) 25,00%

Montemar Pay 25,00%

Ualá (Uilo) (1) 22,00%

Taca Taca (4) 21,54%

Brubank (3) 21,00%

Naranja X (2) 21,00%

Ualá (FCI) 20,81%

Prex 19,35%

Banco Supervielle 18,98%

Claro Pay 18,25%

Cencopay 18,25%

Personal Pay 17,89%

Mercado Pago 17,89%

Lemon Cash 17,16%

Banco Galicia 16,43%

Astropay 16,43%

Letsbit 15,70%

Temas:

Billeteras virtuales mercado pago rendimientos plazos fijos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso