Reforma laboral: los cambios que el oficialismo evaluará durante el receso

El oficialismo analizará durante el receso parlamentario posibles cambios al proyecto de reforma laboral, con el objetivo de garantizar los votos necesarios en el Senado. La revisión incluirá puntos vinculados a aportes sindicales, modalidades de pago salarial y convenios colectivos.
El oficialismo en el Senado de la Nación resolvió postergar el tratamiento de la reforma laboral y aprovechar el receso legislativo para evaluar eventuales cambios al proyecto, con el objetivo de asegurarse los votos necesarios para su aprobación. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, volvería a la agenda parlamentaria en febrero, una vez reordenadas las alianzas políticas.
La decisión se produjo en un contexto legislativo complejo para el oficialismo, que prioriza avanzar primero con la aprobación del Presupuesto 2026. En ese marco, fuentes parlamentarias señalaron que la estrategia consiste en evitar una votación adversa y ganar tiempo para revisar observaciones planteadas por distintos sectores políticos y económicos
En el oficialismo advierten que no habrá modificaciones de fondo sobre el espíritu del proyecto, pero que sí puede haber correcciones de redacción o incorporaciones a partir de los planteos que recibieron durante el rapidísimo debate de la comisión, por donde pasaron la CGT, la UIA, sindicatos, cámaras patronales, representantes de pymes y de plataformas de reparto, entre otros.
En efecto, la mayoría de los invitados a esa breve ronda de dos días sugirió cambios en el proyecto, cuando no un rechazo total. A esos se suman las observaciones que también tienen senadores de bloques aliados. En el bloque de LLA entienden que será central analizar esto primero "puertas adentro" para luego buscar consenso y llegar con los votos más seguros al 11 de febrero.
¿Qué puede cambiar en la reforma laboral?
Las objeciones al proyecto fueron diversas, como los sectores que las hicieron. Esto puso sobre la mesa que algunos de los puntos más discutidos serán los cambios en las cuotas sindicales, la habilitación para el pago de salarios en billeteras virtuales, los aportes patronales a cámaras empresariales, la derogación de regímenes y estatutos profesionales y la puja entre convenio mayor y convenio menor (por empresa).
Por caso, el artículo 137 y otros, que establecen que los empleadores ya no estarán obligados a ser agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical y que además el cobro de otros aportes sindicales (como la cuota solidaria) necesitará siempre "conformidad expresa del trabajador", generan especulaciones sobre posibles cambios ante la fuerte resistencia sindical.
La cuestión pasa por el hecho de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anunciado públicamente que los temas sindicales no formarían parte de la reforma laboral pero igualmente aparecieron. Habría sido obra del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que pujó a favor de este punto junto a Bullrich, contra la recomendación en contrario de Santiago Caputo y Martín Menem.
Salarios en billeteras virtuales y aportes a cámaras: temas discutidos en la reforma
Otro punto discutido es el artículo 35 que habilita el pago de salarios en billeteras virtuales además de cuentas bancarias. Durante el debate en la comisión, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Marcelo Mazzón, apoyó la reforma laboral pero solicitó a los senadores que rechacen ese punto.
Mazzón advirtió que ese cambio puede generar "un cisne negro que afecte el bienestar de los usuarios bancarios y el crédito para las empresas". A su turno, Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), respaldó el planteo y destacó que el canal de cobro debe ser "seguro, trazable y protegido". La pulseada entre bancos y plataformas como Mercado Pago se perfila como otro punto conflictivo para el tratamiento de la reforma.
En tanto, la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) Juan Pablo Diab apoyó el espíritu del proyecto pero hizo observaciones sobre el riesgo de la puja entre "convenio menor y mayor", en referencia a la prioridad que intenta darle el texto a los acuerdos por empresa frente a los convenios colectivos que engloban al sector o rubro.
Pero además, la CAME criticó el artículo 128 del proyecto que establece que los "aportes o contribuciones patronales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo" para "cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores" serán de carácter "estrictamente voluntario por parte del empleador" y que, además, los que ya están vigentes tampoco serán obligatorios "para los empleadores que no sean socios o asociados" a la cámara empresarial en cuestión, difundió el sitio IProfesional.
La CTA Autónoma señaló que el proyecto del Gobierno "sólo prioriza el desarrollo agropecuario" y de sectores como la minería y el petróleo, sectores que se destacan por su capacidad exportadora, sin contemplar la economía local, lo que llevará a "agudizar desigualdades territoriales" y la "destrucción del mercado interno", según afirmó.
En tanto, Jorge Sola, co secretario general de la CGT, consideró como un error que el proyecto ponga "al trabajador en igualdad de condición que el empleador", en cuestiones como los acuerdos individuales o por empresa, al tiempo que criticó el FAL porque fomenta "la mejor manera de despedir y no de contratar".
Por otro lado, algunos sectores también apuntan contra la derogación de estatutos y regímenes profesionales como los de periodistas, viajantes de comercio o choferes particulares. La senadora radical Carolina Losada, aliada del Gobierno, ya señaló en el Consejo de Mayo (donde se revisó previamente el proyecto) que no debería derogarse el Estatuto del Periodista (Ley 12.908).