Triste desenlace: falleció el niño que se había ahogado en pileta de complejo termal

Falleció el niño que se había ahogado en pileta de complejo termal

Este miércoles se confirmó el fallecimiento del niño de 3 años que se encontraba internado, en grave estado luego de haberse ahogado en una pileta de un complejo termal de Federación. El hecho había ocurrido el jueves 18 de diciembre y, desde entonces, el menor permanecía bajo cuidados intensivos con pronóstico reservado en el Hospital de Concordia.

Según la información disponible, el niño, Kyllian Donatto, fue hallado con aparentes signos de ahogamiento en una de las piletas del predio termal. Tras ser rescatado del agua, se activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Kyllian Donatto

El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a la gravedad del cuadro clínico, los profesionales resolvieron su derivación al hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, por tratarse de un centro de mayor complejidad.

Desde su ingreso al nosocomio, el niño permaneció internado en estado crítico. Fuentes médicas indicaron que el pronóstico era muy grave, como consecuencia de las complicaciones derivadas del episodio de ahogamiento, dio a conocer Radio City.

Durante los días posteriores al accidente, el equipo de salud llevó adelante múltiples intervenciones con el objetivo de estabilizar al paciente. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y a la atención especializada recibida, este miércoles 24 de diciembre se produjo el desenlace fatal.