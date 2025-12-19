Sigue siendo muy grave el estado del niño ahogado en termas de Federación

Sigue muy grave el niño ahogado en las termas de Federación

En el día de ayer, un nene de 3 años fue hallado ahogado en una de las piletas de las Termas de Federación, con aparentes signos de ahogamiento.

De inmediato fue trasladado al Hospital San José, desde donde, ante la gravedad del cuadro, se dispuso su derivación al hospital Masvernat de Concordia.

Este viernes en horas del mediodía se dio a conocer el parte médico de Kyllian Donatto.

Los profesionales médicos del nosocomio que lo atienden, informaron que el pequeño presenta “mal estado general”. Los estudios realizados, Tomografía Axial Computarizada (TAC), “evidencian edema cerebral severo, con signos compatibles de hipoxia e isquemia cerebral”.

Finalmente se indica que “el pronóstico es ominoso”.

En medicina, un pronóstico ominoso o un estado ominoso se refiere a una situación clínica muy grave, con altas probabilidades de un resultado fatal o una evolución extremadamente desfavorable. Elonce.com