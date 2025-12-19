 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Nuevo parte médico

Sigue siendo muy grave el estado del niño ahogado en termas de Federación

Este viernes se difundió un nuevo parte médico del niño ahogado en las termas de Federación. Presenta “mal estado general; con signos compatibles de hipoxia e isquemia cerebral”.

19 de Diciembre de 2025
Sigue muy grave el niño ahogado en las termas de Federación
Sigue muy grave el niño ahogado en las termas de Federación

Este viernes se difundió un nuevo parte médico del niño ahogado en las termas de Federación. Presenta “mal estado general; con signos compatibles de hipoxia e isquemia cerebral”.

En el día de ayer, un nene de 3 años fue hallado ahogado en una de las piletas de las Termas de Federación, con aparentes signos de ahogamiento.

 

De inmediato fue trasladado al Hospital San José, desde donde, ante la gravedad del cuadro, se dispuso su derivación al hospital Masvernat de Concordia.

 

Este viernes en horas del mediodía se dio a conocer el parte médico de Kyllian Donatto.

Los profesionales médicos del nosocomio que lo atienden, informaron que el pequeño presenta “mal estado general”. Los estudios realizados, Tomografía Axial Computarizada (TAC), “evidencian edema cerebral severo, con signos compatibles de hipoxia e isquemia cerebral”.

 

Finalmente se indica que “el pronóstico es ominoso”.

 

En medicina, un pronóstico ominoso o un estado ominoso se refiere a una situación clínica muy grave, con altas probabilidades de un resultado fatal o una evolución extremadamente desfavorable. Elonce.com

 

Temas:

ahogado termas Federación parte medico estado de salud
