Continúa grave el niño ahogado en pileta de termas de Federación

Continúa grave el niño que se ahogó en piletas de un parque termal de Federación

Un niño de 3 años continúa internado en grave estado tras haberse ahogado el jueves en una de las piletas del complejo de Termas de Federación. Kyllian Donatto

fue encontrado con aparentes signos de ahogamiento y la situación generó una rápida intervención del personal de emergencia.

De acuerdo a la información recabada, el pequeño fue asistido en el lugar y trasladado de inmediato al Hospital San José de Federación. Ante la gravedad del cuadro clínico, los profesionales de la salud dispusieron su derivación de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó internado en terapia intensiva.

En las últimas horas se conoció un nuevo parte médico sobre el estado de salud del niño, identificado como Kyllian Donatto. Desde el centro asistencial informaron que “el nene sigue grave y bajo cuidados médicos intensivos”, y que su evolución continúa siendo seguida minuto a minuto por el equipo de profesionales.