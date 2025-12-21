 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Piden cadena de oración

Continúa grave el niño ahogado en pileta de termas de Federación

El nene de 3 años, que fue hallado ahogado el jueves en una pileta de las termas, permanece internado en estado crítico. En las últimas horas confirmaron que continúa bajo cuidados médicos intensivos, con pronóstico reservado.

21 de Diciembre de 2025
Continúa grave el niño que se ahogó en piletas de un parque termal de Federación
Continúa grave el niño que se ahogó en piletas de un parque termal de Federación

El nene de 3 años, que fue hallado ahogado el jueves en una pileta de las termas, permanece internado en estado crítico. En las últimas horas confirmaron que continúa bajo cuidados médicos intensivos, con pronóstico reservado.

Un niño de 3 años continúa internado en grave estado tras haberse ahogado el jueves en una de las piletas del complejo de Termas de Federación. Kyllian Donatto

fue encontrado con aparentes signos de ahogamiento y la situación generó una rápida intervención del personal de emergencia.

 

De acuerdo a la información recabada, el pequeño fue asistido en el lugar y trasladado de inmediato al Hospital San José de Federación. Ante la gravedad del cuadro clínico, los profesionales de la salud dispusieron su derivación de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó internado en terapia intensiva.

 

En las últimas horas se conoció un nuevo parte médico sobre el estado de salud del niño, identificado como Kyllian Donatto. Desde el centro asistencial informaron que “el nene sigue grave y bajo cuidados médicos intensivos”, y que su evolución continúa siendo seguida minuto a minuto por el equipo de profesionales.

 

Temas:

Federación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso