Se profundiza la crisis en cooperativas yerbateras de Misiones

La desregulación del mercado dejó cheques rechazados por más de $1.800 millones, productores sin cobrar y un efecto dominó que golpeó a cooperativas clave del sector.
La crisis que atraviesa el sector yerbatero en Misiones comenzó a exhibir su costado más crítico en las cooperativas, con cheques rechazados, deudas millonarias y decenas de productores que aún no lograron cobrar por su producción, tras la desregulación dispuesta por el Gobierno nacional.
Las cooperativas La Hoja y Km. 16 quedaron en el centro de un escenario de fuerte deterioro financiero. Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ambas acumulan cheques rechazados por más de 1.800 millones de pesos, lo que expuso una cadena de pagos interrumpida que afecta de manera directa a productores y entidades proveedoras de menor escala.
En el caso de La Hoja, una de las cooperativas con mayor trayectoria y presencia comercial dentro del mercado yerbatero, la Central de Deudores del BCRA registra 398 cheques rechazados por un total de 1.202 millones de pesos. A ese monto se le suman compromisos con entidades bancarias, lo que eleva el nivel de endeudamiento a cifras que dentro del sector ya son consideradas difíciles de sostener.
La situación financiera de La Hoja impactó de lleno en la Cooperativa Km. 16, que quedó sin margen para cumplir con sus propios compromisos tras no percibir los pagos correspondientes por la yerba canchada entregada. “La bomba explotó hace 60 días con los primeros cheques rebotados de la yerba canchada que le vendimos al molino La Hoja. Eso hizo que rebotaran nuestros cheques”, explicó Pato Koch en declaraciones al medio especializado Bichos de Campo.
De acuerdo a la información del BCRA, Km. 16 registra 489 cheques rechazados por un total de 628 millones de pesos. Al igual que en el caso de La Hoja, el panorama se agrava al considerar las deudas bancarias que no figuran en ese registro y que elevan el pasivo total a niveles críticos.
Desregulación y efecto dominó
El deterioro financiero de estas cooperativas se enmarca en el complejo contexto que atraviesa la actividad yerbatera tras la desregulación del sector. El DNU 70/2023 quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate la facultad de intervenir en la fijación de precios, un mecanismo que durante años funcionó como amortiguador entre los productores primarios y la industria.
La primera señal de alarma se había producido con la cooperativa Andresito, que comunicó una cesación de pagos a sus socios. Con los casos de Km. 16 y, especialmente, La Hoja, la crisis adquirió una dimensión mayor debido al peso específico de esta última dentro del mercado, con una marca reconocida y presencia en gran parte del país.
Parte de la deuda acumulada corresponde a otras cooperativas más pequeñas que entregaron yerba canchada o incluso hoja verde y que, al no cobrar, quedaron a su vez imposibilitadas de cumplir con sus propios compromisos. El efecto dominó se extiende así a lo largo de toda la cadena productiva.
Km. 16 es una cooperativa con 20 años de trayectoria, integrada por 20 socios y con un fuerte vínculo con productores terceros. En total, unas 110 familias dependen de su operatoria, de las cuales alrededor de 50 todavía no lograron cobrar por la yerba entregada.
Cada año, la cooperativa adquiere cerca de 8 millones de kilos de hoja verde, que tras el proceso de secado se transforman en unos 3 millones de kilos de yerba. Solo entre el 10% y el 15% se destina a marca propia, mientras que el resto se comercializa a molinos para su estacionamiento, entre ellos La Hoja, hoy convertida en el epicentro de una crisis que dejó de ser silenciosa.