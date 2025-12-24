Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan los haberes con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 2,47% en jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales a partir de enero de 2026. La medida quedó establecida a través de la Resolución 381/2025, publicada el 24 de diciembre en el Boletín Oficial, y alcanzó a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El incremento se aplicó en el marco de la fórmula de movilidad jubilatoria que sigue la evolución de la inflación, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 26.417 y las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24. Desde marzo de 2024, los haberes previsionales se ajustan mensualmente tomando como referencia el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Así, la jubilación mínima pasará a de $340.879,59 a $349.299,32 en el primer mes del 2026. Los haberes máximos desde enero quedarán en $2.350.453,70, según la resolución 381, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en enero de la siguiente manera, sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan:

La jubilación mínima: $349.299,32. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $419.299,32.

La jubilación máxima: $2.350.453,70;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $279.439,46;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $244.509,52;

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $159.788,50.