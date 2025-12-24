El Gobierno avanza con cambios en los subsidios energéticos y prevé ahorro fiscal

Energía publicó el informe final del nuevo régimen de subsidios, que apunta a reducir el gasto, modificar consumos subsidiados y revisar criterios regionales desde 2026.
La Secretaría de Energía publicó el martes pasado en el Boletín Oficial el informe final de la consulta pública para el lanzamiento del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, que prevé cambios en la ayuda del Estado para obtener un ahorro fiscal cercano a los US$ 1.000 millones o el equivalente a 0,15% del Producto Interno Bruto (PIB).
En ese informe, el Gobierno consideró los 26 comentarios y propuestas de ciudadanos, organizaciones de defensa a los consumidores, defensores de los pueblos, entes reguladores provinciales, asociaciones empresariales, distribuidoras y cooperativas.
Y allí se comprometió a revisar su política de subsidios para el 2026, con la posibilidad de otorgar un mayor bloque de consumo de electricidad subvencionado según las condiciones climáticas, en especial en las provincias del norte, como viene sucediendo ahora.
Cambios en los subsidios
En el documento firmado por Antonio Milanese, subsecretario de Transición y Planeamiento Energético, se reconoció que los argumentos acerca de que "los requerimientos energéticos esenciales varían significativamente según la región, las condiciones climáticas, la disponibilidad de fuentes energéticas alternativas y las características de la infraestructura energética local" son "atendibles".
Por eso, el equipo de Energía advirtió que "la aplicación de parámetros uniformes podría generar efectos regresivos en zonas con climas extremos o con alta dependencia de determinadas fuentes de energía".
En materia de energía eléctrica, unas 7.330.000 familias de todo el país que hoy están entre la población de mayores ingresos, patrimonios o que desistieron de la ayuda del Estado nacional para pagar la energía perderán los subsidios a partir del 1 de enero de 2026.
Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, hasta hoy esos usuarios abonan el 92% del costo real de generación eléctrica y el 80% de la producción de gas; desde el mes que viene, sus tarifas reflejarán el 100% del precio mayorista de ambos.
De acuerdo a lo indicado por Clarín, lo mismo les pasará a unos 140.000 familias categorizadas como "Nivel 3 - Ingresos medios", que ganan el equivalente a entre 3 y 3,5 canastas de pobreza. En total, el 45% de los usuarios del sistema eléctrico del país quedarán sin subsidios.
En cambio, el 55% restante -unos 9.100.000 familias-, que declara ganar menos de $ 3.771.987 mensuales por hogar tendrán la mitad del costo de la electricidad subsidiado hasta un tope de 300 kilovatios-hora (kWh) por mes en verano e invierno o de 150 kWh en otoño y primavera, a lo que se sumará una bonificación del 25% desde enero, que irá decreciendo hasta eliminarse el 31 de diciembre.
Tarifa plana de gas
En el gas, el esquema también tendrá cambios: se unifica en 3,79 dólares por millón de BTU el precio que se traslada a las tarifas por los contratos entre petroleras y distribuidoras firmados con el paraguas del Plan Gas, a unos US$ 2,90 en los meses de verano y US$ 4,50 en invierno.
Los subsidios únicamente se aplicarán al 50% de los bloques de consumo garantizados -distintos en cada región del país- entre abril y septiembre.
Esto implica un aumento fuerte de las tarifas de gas el próximo mes, que será de dos dígitos, aunque todavía el Gobierno no quiere revelar con precisión el impacto en las facturas.