Niño fallecido tras ahogarse en Federación: investigan las circunstancias del hecho

Este miércoles se confirmó el fallecimiento del niño de 3 años que se había ahogado en una de las piletas del parque acuático del complejo termal de Federación.

Vale recordar que el hecho ocurrió el pasado jueves. En un primer momento, Kyllian Donatto Lencina, había sido trasladado al hospital local, pero ante la gravedad del cuadro, se dispuso su derivación al nosocomio de la ciudad de Concordia, donde finalmente falleció.

En diálogo con Elonce, el Jefe de la Policía Departamental de Federación, comisario Luis Valdez Puente, brindó detalles oficiales sobre lo sucedido. “El día jueves, en horas de la tarde, aproximadamente a las 16.30, se recibió un llamado telefónico a la dependencia policial dando cuenta de que había ocurrido un ahogamiento con un menor de edad en una de las piletas del parque termal”, relató el jefe policial.

Según explicó, cuando llegaron al lugar, el niño ya había sido trasladado de urgencia al nosocomio local “y, luego de estabilizarlo y realizarle las distintas maniobras de reanimación, fue derivado a un centro de mayor complejidad como es el hospital Masvernat”, detalló.

Intervención judicial

Tras el episodio, se activó el protocolo correspondiente y se dio aviso a la Justicia. “El personal inició los actos correspondientes y puso en conocimiento al Ministerio Público Fiscal de lo acontecido”, señaló Valdez Puente. Sin embargo, el desenlace fue trágico. “Lamentablemente, anoche se tomó conocimiento del fallecimiento de esta criatura”, confirmó.

Consultado sobre el momento en que el niño cae a la pileta, el Comisario mencionó que “estaba con unos hermanitos, aparentemente menores de edad, y estamos tratando de determinar los familiares con los cuales concurrió al complejo termal”.

Ante el deceso del menor, “el Ministerio Público Fiscal dio intervención a personal de Criminalística y de la Policía Científica de la departamental para comenzar con las diligencias correspondientes”, precisó el funcionario.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Federación.

Llamado a la prevención

Finalmente, Valdez Puente aprovechó la oportunidad para realizar un llamado a la comunidad, especialmente en una época del año marcada por las altas temperaturas y la concurrencia masiva a piletas y complejos turísticos. “Federación recibe mucho turismo en esta época del año y la recomendación es estar atentos. Más allá del personal de guardavidas, las criaturas se distraen jugando y pueden ocurrir este tipo de hechos”, advirtió.

“Los padres tienen que estar atentos a sus hijos, si bien es un momento para relajarse, a veces los chicos se meten en piletas que no están permitidas. Con un poquito de prevención y de ayuda entre todos podemos evitar este tipo de situaciones”, reflexionó. Elonce.com