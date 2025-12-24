“Mesa con rueditas” en Nochebuena: advierten por posibles lluvias “rápidas y aisladas”

En vísperas de la Nochebuena y la Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas y vientos para este miércoles 24 de diciembre, con un total de 19 provincias afectadas por condiciones de inestabilidad.

En Entre Ríos, la jornada comenzó con cielo despejado, pero las previsiones indican la probabilidad de “tormentas fuertes” hacia la tarde y la noche, con chances estimadas de entre el 40 y el 70%. El escenario generó incertidumbre sobre cómo organizar los festejos familiares con la tradicional mesa de Nochebuena.

Ante ese panorama, Elonce dialogó con el meteorólogo Germán Heinzenknecht, quien brindó precisiones sobre la evolución del tiempo y el comportamiento esperado de los fenómenos. “Tenemos humedad, altas temperaturas y nos falta el recorrido de todo el día con el sol que vamos a tener. Es como que el caldo se está preparando”, explicó el especialista.

En ese sentido, señaló que la situación atmosférica es favorable para la inestabilidad. “La ciencia marca que vamos a tener mucha inestabilidad y la probabilidad es que se desarrollen tormentas hacia la tarde, la noche y la madrugada del jueves. Es una situación de mesa con rueditas”, expresó.

¿ Cómo estará el tiempo durante la Nochebuena?

"Tormentas de una dinámica muy rápida"

Heinzenknecht remarcó que no se trataría de lluvias generalizadas. “Son tormentas de una dinámica muy rápida, que aparecen de forma muy salteada, muy salpicada. Por sectores se pueden dar, pero en otros posiblemente ni llueva”, anticipó. Incluso, indicó que en algunos puntos podrían observarse “tormentas en el horizonte sin que se registren precipitaciones en el lugar”.

El meteorólogo insistió en la importancia de seguir las advertencias oficiales. “Hay que estar muy atentos a las alertas que emita el Servicio Meteorológico. Cuando se emite una alerta de corto plazo para un departamento, la certeza es mucho mayor y la precipitación es muy difícil de esquivarla”, explicó.

Nochebuena

¿Mesa afuera o adentro?

Consultado sobre qué decisión tomar para la Nochebuena, Heinzenknecht se mostró moderadamente optimista. “Yo tomaría el riesgo, porque es un día muy cálido. Es una situación para armar todo afuera y, de última, relojear un poquito cómo viene el panorama a la tardecita”, afirmó, y consideró que no valdría la pena “meter todo adentro a priori”, debido al carácter aislado de las tormentas.

Respecto a la Navidad, indicó que, de registrarse precipitaciones, serían breves. “Si hay lluvias, van a ser cortas durante la madrugada. Después el tiempo mejora y no hay eventos importantes”, señaló.

Fin de semana con mayor inestabilidad

De cara al fin de semana, el pronóstico fue menos alentador. Según el especialista, sábado y domingo podrían presentar lluvias más generalizadas, especialmente en el norte de la provincia. “Las mayores precipitaciones se concentrarían en Federación, La Paz y Feliciano, reduciéndose hacia el centro y con pocas lluvias en el sur”, detalló.

Finalmente, Heinzenknecht sostuvo que el calor y la humedad continuarán. “No vamos a cambiar las temperaturas. Este ambiente tropical llegó para quedarse: cuando salga el sol, será momento de pileta o río”, concluyó.