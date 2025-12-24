Dueño de una despensa mató a dos delincuentes que quisieron asaltarlo

Un almacenero de 48 años mató a tiros a los dos delincuentes que lo estaban asaltando en su comercio del barrio San José, de Mar del Plata, en un episodio ocurrido pasadas las 23 de este martes.

El comerciante fue sorprendido por los dos asaltantes, que ingresaron armados en el mercado de nombre “El Mercadito”, ubicado en la intersección de las calles Quintana y 20 de Septiembre.

Tras ser amenazado de muerte, el almacenero fue golpeado en la cabeza, pero alcanzó a tomar una pistola Bersa calibre .380 y efectuó cuatro disparos, hiriendo de gravedad a ambos. Los delincuentes corrieron hacia el exterior, pero cayeron metros después. Junto a uno de los cuerpos se observó una pistola, mientras que a poca distancia de allí quedó la motocicleta KTM Duke en la que habían llegado.

Los dos fallecidos por el momento no habían sido identificados, mientras se aguardaba la presencia de la fiscal Romina Díaz. Al lugar acudió una ambulancia del SAME para asistir al comerciante que sufrió un corte en la cabeza.

La fiscal Díaz, tras analizar inicialmente la secuencia y la escena del crimen, además del testimonio inicial del almacenero, resolvió no tomar ninguna medida restrictiva y dejarlo en libertad. De todos modos, según da cuenta La Capital de Mar del Plata, se investigará si el arma que empleó para defenderse de los delincuentes tenía la licencia o autorización vigente.