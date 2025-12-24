Mujer denunció que su hijo la golpeó y echó de la vivienda en Paraná

Un grave hecho de violencia familiar se registró durante la madrugada de este miércoles en Paraná, cuando una mujer de 73 años se presentó en la Comisaría Decimoséptima para solicitar auxilio tras ser agredida por su propio hijo.

Según se informó, la víctima denunció que el hombre, de 50 años, la había atacado físicamente, la expulsó de la vivienda y posteriormente cambió el candado de la puerta, impidiéndole el ingreso a su domicilio.

Ante la gravedad de la situación, los funcionarios policiales acompañaron a la mujer hasta la vivienda ubicada en calle Sauce de Luna, donde constataron lo denunciado. En el lugar, procedieron a la demora del agresor.

El hombre quedó detenido

Tras tomar conocimiento del hecho, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la detención del individuo y su traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.