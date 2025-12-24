 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Quedó detenido

Mujer denunció que su hijo la golpeó y echó de la vivienda en Paraná

Una mujer de 73 años denunció haber sido golpeada y echada de su vivienda por su hijo. La Policía intervino y el agresor quedó detenido.

24 de Diciembre de 2025
Comisaría 17º
Comisaría 17º

Una mujer de 73 años denunció haber sido golpeada y echada de su vivienda por su hijo. La Policía intervino y el agresor quedó detenido.

Un grave hecho de violencia familiar se registró durante la madrugada de este miércoles en Paraná, cuando una mujer de 73 años se presentó en la Comisaría Decimoséptima para solicitar auxilio tras ser agredida por su propio hijo.

 

Según se informó, la víctima denunció que el hombre, de 50 años, la había atacado físicamente, la expulsó de la vivienda y posteriormente cambió el candado de la puerta, impidiéndole el ingreso a su domicilio.

Ante la gravedad de la situación, los funcionarios policiales acompañaron a la mujer hasta la vivienda ubicada en calle Sauce de Luna, donde constataron lo denunciado. En el lugar, procedieron a la demora del agresor.

El hombre qued&oacute; detenido
El hombre quedó detenido

Tras tomar conocimiento del hecho, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la detención del individuo y su traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Temas:

Detenido Paraná policiales Agresión Madre
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso