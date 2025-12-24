Carrera Docente: consolidar un derecho para garantizar la calidad educativa

La implementación de la Carrera Docente en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) ha marcado un cambio de paradigma en la vida académica de la institución.
Con más de 900 inscripciones en propuestas de posgrado durante 2025, la implementación de la Carrera Docente en la UNER avanza con una fuerte adhesión del claustro. El proceso, sostenido por la evaluación de pares, busca fortalecer la trayectoria profesional lejos de las lógicas burocráticas y cerca de las necesidades del aula.
Aprobada por el Consejo Superior (Ordenanza 478/22), esta política no solo regula la permanencia y promoción, sino que pone el acento en el derecho a la formación continua.
Lejos de ser un mero requerimiento administrativo, el proceso de fortalecimiento de la trayectoria docente se ha consolidado como una oportunidad genuina para la mejora de la enseñanza. Los números reflejan un compromiso activo: el claustro docente ha respondido masivamente a las propuestas de formación general y orientada, entendiendo que la calidad educativa se construye desde la actualización permanente de sus protagonistas.
Un recorrido en ascenso: los datos de la formación
Desde el inicio de la implementación en 2023, la Universidad desplegó un abanico de propuestas diseñadas para acompañar los distintos momentos de la vida universitaria.
El punto de partida: El Curso Introductorio a la Carrera Docente, disponible en el campus virtual, ya cuenta con más de 250 docentes que lo aprobaron, brindando los aspectos normativos claves para comprender el nuevo sistema. Su inscripción continúa abierta, permitiendo que nuevos docentes se sumen al proceso.
Consolidación en 2024: Durante el año pasado, la oferta se amplió con cuatro cursos de posgrado enfocados en políticas curriculares, proyectos de cátedra, autoevaluación y aulas virtuales, con la participación de más de 400 docentes. A esto se sumó la formación orientada, donde cinco facultades impulsaron cursos específicos con 173 inscriptos.
El salto cuantitativo y cualitativo se dio en 2025. La oferta de posgrado creció a diez cursos generales, abriendo nuevas líneas de trabajo como "La dirección de tesis: de la intuición a la profesión" y "Buenas prácticas para las clases virtuales sincrónicas". Dato clave: Estas propuestas recibieron 926 inscripciones durante el 2025, evidenciando la avidez de los docentes por herramientas que interpelan su práctica diaria.
A nivel de formación orientada, la participación se extendió a ocho facultades con 15 propuestas que incluyeron seminarios, talleres y paneles, predominando la modalidad a distancia para facilitar el acceso.
La evaluación como aprendizaje entre pares
Uno de los pilares fundamentales de la Carrera Docente en la UNER es el sistema de evaluación. A diferencia de modelos externos o punitivos, la Universidad apuesta por la evaluación de pares.
Son los propios docentes, organizados en comisiones, quienes analizan y valoran el recorrido de sus colegas. Este mecanismo reconoce la heterogeneidad de perfiles: no es lo mismo la trayectoria de un docente investigador que la de uno extensionista o enfocado en la gestión. La Carrera Docente abraza esa diversidad, permitiendo que cada educador crezca en el área donde más aporta a la Universidad.
Más allá de la burocracia
El enfoque institucional es claro: el ingreso a la Carrera Docente garantiza la estabilidad laboral (el derecho del trabajador), pero su objetivo final es la mejora de la calidad educativa que reciben los estudiantes.
La formación no se plantea como una carga burocrática para "cumplir con un papel", sino como un espacio de reflexión sobre la propia práctica: ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo diseñamos un aula virtual? ¿Cómo dirigimos una tesis?
El compromiso demostrado por el claustro docente en estos tres años ratifica que la comunidad universitaria de la UNER comprende y valora este desafío. La profesionalización de la tarea docente, sostenida en la gratuidad y calidad de los cursos de posgrado ofrecidos por la propia Universidad, es hoy una política de Estado que sigue creciendo.