Convocan a interesados en conformar la Asociación Cooperadora de la Biblioteca Provincial

REDACCIÓN ELONCE
La Biblioteca Provincial convoca a la comunidad a participar del proceso de reorganización de su Asociación Cooperadora, que había perdido vigencia en 2011. El encuentro será el primer paso administrativo para restituir su funcionamiento y ampliar las posibilidades de gestión.
La Biblioteca Provincial impulsa una convocatoria abierta a la comunidad con el objetivo de iniciar el proceso de reorganización de su Asociación Cooperadora, una entidad que había dejado de funcionar en 2011 y cuya reactivación es planteada como una herramienta clave para fortalecer la gestión institucional.
La iniciativa fue presentada por el coordinador de la Biblioteca Provincial, Matías Armándola, quien explicó a Elonce que "una cooperadora puede entenderse como la participación activa de la comunidad dentro de la vida interna de una institución”.
Según detalló, la Asociación Cooperadora -denominada en su momento BIPER- tuvo actividad durante la década de ´90 y hasta el año 2011. “En 2026 se cumplirían 15 años desde que esa cooperadora perdió vigencia por diversos motivos, y el objetivo es restituirle esa vigencia”, señaló.
Armándola explicó que contar con una asociación cooperadora permitiría ampliar las capacidades de acción de la biblioteca, especialmente en aspectos que, por su carácter de organismo estatal, actualmente presentan limitaciones. “Es un músculo de autogestión que le permite a la Biblioteca tener un abanico de posibilidades y acciones que hoy no tiene”, indicó.
Entre los ejemplos concretos, mencionó la imposibilidad actual de adquirir libros para el fondo general, que podría ser pensado como un sistema de préstamos para socios. “No podemos comprar libros y una asociación cooperadora podría servir para esos fines, además de contribuir a definir un sistema de socios”, explicó. También sostuvo que los recursos generados podrían destinarse al mantenimiento y la puesta en valor del edificio.
En relación al estado del espacio, Armándola precisó que durante el último tiempo las tareas de limpieza y mantenimiento fueron asumidas por el personal de la Biblioteca. “Eso también es una cuestión sensible y la cooperadora nos permitiría administrar mejor esos recursos”, afirmó.
El director destacó además que la convocatoria se enmarca en "una política de descentralización y federalización de las actividades culturales". En ese sentido, recordó que durante el año se realizaron recorridas y actividades junto a bibliotecas populares de distintas localidades. “La Biblioteca tiene que tener necesariamente un vínculo fuerte con las bibliotecas populares”, sostuvo.
Respecto al procedimiento administrativo, Armándola explicó que el primer paso consistirá en conformar un padrón de personas interesadas en ser parte de la Asociación Cooperadora de la Biblioteca Provincial. “Se necesita una firma, dejar una copia del DNI y cumplir con el trámite necesario para la personería jurídica”, detalló. El encuentro fue fijado para el lunes 29, a las 10, en su sede de Alameda de la Federación 278, en Paraná.
Finalmente, informó sobre el funcionamiento de la institución durante el período estival. Indicó que la Biblioteca entró en receso administrativo y que retomaría sus actividades el lunes 19 de enero, tras el receso que se extendía hasta el día 16.
La convocatoria para reorganizar la Asociación Cooperadora de la Biblioteca Provincial fue presentada como un paso inicial para fortalecer la participación ciudadana y ampliar las herramientas de gestión del espacio cultural.