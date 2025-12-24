Dictaron prisión preventiva para los tres detenidos por el crimen en Colón

Dictaron prisión preventiva por el término de 45 días para los tres detenidos por el crimen de José “Pichay” Romero, registrado el lunes en barrio Libertad de Colón.

Los imputados por el homicidio son Gledes Rodolfo Cardozo y Daniela Gallo; mientras que Adriana Briozzo fue acusada de encubrimiento, quien habría sido la encargada de descartar el arma homicida. Los tres se abstuvieron de prestar declaración ante el fiscal Alejandro Perroud.

Los primeros 30 días cumplirán el arresto en Colón, y luego serán trasladados a un penal, publicó El Entre Ríos.

En tanto, este viernes se realizará en Concepción del Uruguay la prueba de dermotest, procedimiento válido para determinar quién fue el autor de los disparos, luego de que se tomarán muestras a todos quienes se encontraban en el lugar del hecho.

El crimen de Romero habría tenido como desencadenante el robo de una riñonera que contenía dosis de cocaína. Así lo confirmó a El Entre Ríos el fiscal Alejandro Perroud.

A partir de esa situación, la mujer y otro hombre lo persiguieron hasta su vivienda con la intención de recuperar el elemento robado. De acuerdo a la investigación, al llegar al domicilio se produjeron los disparos a través de una puerta de chapa, que hirieron de muerte a Romero. El hombre falleció a raíz de las lesiones sufridas por el impacto de arma de fuego.

Entre los detenidos se encuentra el presunto autor de los disparos, un hombre oriundo de Concepción del Uruguay que cuenta con antecedentes penales y condenas previas. También fueron arrestadas dos mujeres: una de ellas lo acompañaba al momento del hecho, mientras que la otra, detenida horas más tarde, habría actuado como encubridora.

Por su parte, desde la Policía Departamental Colón informaron que, en el interior de la vivienda donde ocurrió el crimen, se localizó una mochila que contenía 52 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína.

Además, durante la jornada del lunes, un llamado telefónico alertó a la Policía sobre un conflicto entre vecinos en inmediaciones de Pasaje 19 y calle Durand, en el barrio San Francisco. Al llegar al lugar, el personal constató la presencia de un hombre lesionado, en el marco de un conflicto vecinal que habría estado vinculado a información que circulaba en redes sociales.

En ese contexto, una mujer de 39 años fue entrevistada por los efectivos, aportando datos considerados de interés para la causa. Por disposición de la autoridad judicial, fue trasladada a sede policial para su identificación y posteriormente quedó detenida de manera preventiva.

Finalmente, en horas de la tarde, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó un allanamiento en un inmueble del barrio San Francisco, donde se secuestró una motocicleta Corven Energy 110 cc, que quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa.