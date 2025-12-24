Racing reactivó gestiones por Milton Giménez para reforzar el ataque en 2026

Racing busca reforzarse de cara al 2026 y la dirigencia del club se comunicó con el entorno de Milton Giménez, delantero de Boca, para expresarle su deseo de poder contar con él para la siguiente campaña.

El conjunto albiceleste abrió conversaciones con el representante del ex atacante de Banfield para conocer sobre su situación en el elenco xeneize.

No es la primera vez que el cuadro de Avellaneda consulta por Giménez, ya que el futbolista de 29 años es seguido y pretendido por Gustavo Costas, entrenador de la “Academia”, desde el mercado de pases pasado. En aquel entonces, la Comisión Directiva azul y oro, comandada por Juan Román Riquelme, pedía un monto cercano a los 7 millones de dólares.

Dicha cifra superaba las posibilidades de Racing por lo que fue Elías Torres quien terminó arribando a Racing junto a Adrián Balboa para competir con Adrián “Maravilla” Martínez, pero ninguno de los dos consiguió la regularidad necesaria para ganarse un lugar dentro del equipo.

Ante esta situación, es probable que uno o ambos dejen el club en la corriente ventana de transferencias. Si eso ocurre, la CD albiceleste irá a fondo para hacerse con los servicios de Giménez, quien anotó 10 goles y repartió 4 asistencias en 34 partidos.

Si bien jugó desde el inicio durante gran parte del segundo semestre en Boca, el delantero nacido en Grand Bourg bajó el nivel sobre el final del Torneo Clausura y fue muy recriminado por los hinchas xeneizes. Es por eso que la dirigencia de La Ribera podría dejar salir al atacante, siempre y cuando recupere los USD 4.000.000 invertidos en 2024 para sacarlo del “Taladro” o pueda incluir un futbolista en las negociaciones.

Esta última variante surge del interés en Brandsen 805 en Gabriel Rojas, lateral izquierdo de buen presente futbolístico. Sin embargo, según menciona Noticias Argentinas, la operación parecería prácticamente imposible dado que Costas lo considera una pieza fundamental en su esquema.