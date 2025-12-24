Refuerzan controles policiales y de alcoholemia por festejos de Navidad en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Jefatura Departamental de Paraná implementa un operativo especial de seguridad con motivo de los festejos de Nochebuena y Navidad, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar el normal desarrollo de las celebraciones en distintos puntos de la ciudad.
Al respecto, la subjefa de la División Operaciones, Cecilia Galiano, brindó detalles del despliegue previsto para la noche del 24 y la madrugada del 25. “Se han diagramado dispositivos de seguridad para reforzar lo que es la prevención en los espacios públicos de la ciudad de Paraná”, explicó a Elonce.
Según indicó, el operativo incluye controles de rutina en las principales avenidas y una fuerte presencia policial en los lugares de mayor concurrencia, como la Costanera, Parque Varisco, Plaza Mujeres Entrerrianas y El Thompson.
Galiano sostuvo que el objetivo principal es marcar presencia policial para evitar conflictos durante los festejos. En ese marco, remarcó que el personal permanecerá atento ante cualquier situación que pudiera presentarse. “Trataremos de que no ocurra ningún tipo de incidente y estaremos presentes para cualquier situación que lo amerite”, afirmó.
La funcionaria confirmó que, además, se dispondrán controles de alcoholemia en operativos conjuntos con el Municipio de Paraná; y agregó que los operativos de seguridad también alcanzarán a los eventos privados previstos para la fecha, como las fiestas de avenida de Las Américas y calle Solanas, donde se espera una importante circulación de personas y vehículos. “Se diagramaron dispositivos para que la gente pueda llegar a los lugares de manera segura y prevenir situaciones de riesgo”, sostuvo Galiano.
Finalmente, Galiano transmitió un mensaje a la comunidad en el marco de los festejos. “El mensaje es que aquel que conduzca no consuma alcohol, para llegar tranquilos y finalizar la noche sin que pase nada”, expresó.
El operativo policial se mantendrá activo durante toda la noche y la madrugada, con presencia en puntos estratégicos de alta circulación vehicular y concentración de personas, en el marco de las celebraciones por la llegada de la Navidad.