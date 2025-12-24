 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Operativos especiales por Nochebuena y Navidad

Refuerzan controles policiales y de alcoholemia por festejos de Navidad en Paraná

La Jefatura Departamental de Paraná diagramó un operativo especial de seguridad por Nochebuena y Navidad, con refuerzo de controles en avenidas, espacios públicos y eventos privados. El despliegue se extenderá durante la noche y la madrugada para prevenir incidentes, supo Elonce.

24 de Diciembre de 2025
Jefatura Departamental Paraná
Jefatura Departamental Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Jefatura Departamental de Paraná implementa un operativo especial de seguridad con motivo de los festejos de Nochebuena y Navidad, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar el normal desarrollo de las celebraciones en distintos puntos de la ciudad.

 

Al respecto, la subjefa de la División Operaciones, Cecilia Galiano, brindó detalles del despliegue previsto para la noche del 24 y la madrugada del 25. “Se han diagramado dispositivos de seguridad para reforzar lo que es la prevención en los espacios públicos de la ciudad de Paraná”, explicó a Elonce.

 

Según indicó, el operativo incluye controles de rutina en las principales avenidas y una fuerte presencia policial en los lugares de mayor concurrencia, como la Costanera, Parque Varisco, Plaza Mujeres Entrerrianas y El Thompson.

Controles policiales en Paran&aacute; (foto archivo)
Controles policiales en Paraná (foto archivo)

Galiano sostuvo que el objetivo principal es marcar presencia policial para evitar conflictos durante los festejos. En ese marco, remarcó que el personal permanecerá atento ante cualquier situación que pudiera presentarse. “Trataremos de que no ocurra ningún tipo de incidente y estaremos presentes para cualquier situación que lo amerite”, afirmó.

 

La funcionaria confirmó que, además, se dispondrán controles de alcoholemia en operativos conjuntos con el Municipio de Paraná; y agregó que los operativos de seguridad también alcanzarán a los eventos privados previstos para la fecha, como las fiestas de avenida de Las Américas y calle Solanas, donde se espera una importante circulación de personas y vehículos. “Se diagramaron dispositivos para que la gente pueda llegar a los lugares de manera segura y prevenir situaciones de riesgo”, sostuvo Galiano.

Operativos policiales por Nochebuena y Navidad en Paraná

Finalmente, Galiano transmitió un mensaje a la comunidad en el marco de los festejos. “El mensaje es que aquel que conduzca no consuma alcohol, para llegar tranquilos y finalizar la noche sin que pase nada”, expresó.

 

El operativo policial se mantendrá activo durante toda la noche y la madrugada, con presencia en puntos estratégicos de alta circulación vehicular y concentración de personas, en el marco de las celebraciones por la llegada de la Navidad.

Temas:

Controles policiales Navidad en Paraná controles de alcoholemia operativo policial
