Detuvieron a un joven armado durante un operativo de saturación barrial

En el marco de un operativo de saturación barrio seguro, personal policial detuvo a un joven de 18 años que portaba un arma de fuego de fabricación casera durante un procedimiento preventivo llevado adelante en el barrio Milagrosa Norte, en la ciudad de La Paz.
El hecho ocurrió el lunes 23 de diciembre de 2025, alrededor de las 19.30, en la intersección de las calles Martiniano Leguizamón y Los Pinos. Según se informó oficialmente, efectivos policiales realizaban tareas de identificación de personas cuando intentaron identificar a tres jóvenes que se encontraban en el lugar.
Al advertir la presencia policial, los individuos emprendieron la huida a pie y, en ese contexto, uno de ellos descartó una mochila en un terreno lindero. Gracias al rápido accionar del personal policial, los jóvenes fueron alcanzados y reducidos a pocas cuadras del lugar, logrando controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.
Secuestro del arma y medidas judiciales
Tras recuperar la mochila descartada durante la fuga, los efectivos constataron que en su interior se hallaba un arma de fuego de fabricación casera, tipo “tumbera”, calibre .22. Inmediatamente se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el secuestro del arma como elemento de interés para la causa.
Asimismo, la autoridad judicial ordenó la detención del joven mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia por la tenencia ilegal del arma de fuego.
Situación de los menores
En relación a los otros dos involucrados, ambos de 16 años, se procedió a su correcta identificación y posteriormente fueron entregados a sus progenitores, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.
Desde la fuerza policial destacaron que este tipo de operativos preventivos forman parte de una estrategia de presencia territorial, orientada a reforzar la seguridad y prevenir delitos en distintos barrios de la ciudad.