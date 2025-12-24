"Gracias por tanto": Del Moro reveló un cambio en la casa de Gran Hermano

La casa del reality Gran Hermano está en plena transformación, y su conductor, Santiago del Moro, mostró un adelanto que sorprendió a todos.
De cara a la nueva temporada de Gran Hermano que promete revolucionar el formato, Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos al compartir un adelanto de las obras en la casa de Martínez.
La icónica pileta, escenario de complots, romances y peleas memorables, ha desaparecido por completo del jardín.
El conductor, que se ha convertido en el principal vocero de las novedades del reality, utilizó sus redes sociales para mostrar el avance de las remodelaciones.
“Chau pileta, gracias por tanto. Se vienen ‘cambios’ en la casa más famosa”, anunció el animador, según reproduce la agencia Noticias Argentinas.
En la fotografía se observa un enorme pozo en el terreno donde antes se encontraba el espejo de agua, confirmando que la producción de Telefe ha decidido apostar por una renovación total de la infraestructura.