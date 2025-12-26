Aumento de asignaciones familiares: quiénes no cobrarán en enero y por qué

Suba de asignaciones familiares y AUH. A partir de enero 2026, la percepción de un ingreso superior a $2.573.047 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a al mismo del cobro de las asignaciones familiares de Anses, aun cuando la suma de sus ingresos (IGF) no supere el límite máximo total establecido para toda la familia que es de $5.146.094.

Por ello, quienes se excedan de alguno de estos montos dejarán de percibir el beneficio. Así se fijó en el artículo 4 de la Resolución 380/2025, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Se trata de la norma que fijó un aumento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares a partir de enero de 2025.

El incremento que se aplicará será del 2,47%, en sintonía con el índice del IPC que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los aumentos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) oficializó esta semana el aumento de 2,47 % para las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones, confirmaron a Elonce desde la dependencia oficial.

De esta manera, la AUH, que comprende a más de 4,5 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) será de $125.518. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa a $ 408.705. Mientras que la Asignación por nacimiento será de $73.160.

Anses

Trabajadores en relación de dependencia

Las asignaciones por hijo y prenatal, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF), para los trabajadores en relación de dependencia, serán las siguientes:

Quienes perciban ingresos de Rango I, es decir aquellos de hasta $971.786, cobrarán $ 62.765.

Los grupos familiares que tengan un salario de $ 971.786,01 y $ 1.425.219 están comprendidos dentro del Rango II y recibirán una asignación de $ 42.337 mensuales por hijo.

Aquellos grupos familiares con ingresos entre $ 1.425.219,01 y $ 1.645.464 el monto de la asignación será de $ 25.608.

Los ingresos pertenecientes al Rango IV, es decir de $$ 1.645.464,01 y $ 5.146.094 recibirán una asignación de $ 13.211.