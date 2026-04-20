Volvió a su casa y se encontró con ladrones: le llevaron dinero

En la noche del domingo, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada sobre calle Repetto, entre Jaime Tabeni y avenida Belgrano, de la ciudad de Chajarí y fueron sorprendidos por el propietario al regresar.

Según se informó, el morador se había ausentado por un breve lapso y, al volver, escuchó el ruido de una persiana. Al ingresar, constató que desconocidos se encontraban dentro de la casa y escaparon rápidamente por la parte trasera del inmueble.

Tras el hecho, la víctima observó cajones revueltos y distintos elementos desordenados en el interior, lo que evidenció el accionar delictivo. Se presume que los autores ingresaron por el frente de la propiedad, accedieron al techo y luego descendieron hacia el fondo, donde forzaron la reja de una ventana para entrar a uno de los dormitorios.

Los delincuentes sustrajeron una suma de dinero de escaso valor y no lograron llevarse otros objetos debido a la repentina llegada del dueño.

Personal policial acudió al lugar tras ser alertado y llevó adelante las actuaciones correspondientes, junto con el relevamiento de información que permita avanzar en la investigación. Asimismo, se prevé el análisis de las cámaras de seguridad tanto de la vivienda como de la zona, con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del hecho.

Se trataría de al menos dos personas que habrían estado merodeando en el frente del domicilio minutos antes de concretar el ingreso, indica Chajarí al Día.