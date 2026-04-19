Detuvieron en presunta encubridora de banda vinculada a robos en Gualeguay y Buenos Aires

Una mujer fue detenida en Gualeguay en el marco de una investigación por robos bajo la modalidad de entraderas, que ya tenía a tres integrantes de una banda arrestados tras operativos en Entre Ríos y Buenos Aires.

La aprehensión se produjo el viernes durante un control policial de rutina en el Puesto de Control Vial ubicado en el kilómetro 225 de la Ruta Nacional 12.

Fuentes policiales confirmaron que la medida se concretó en cumplimiento de un oficio judicial emitido por la fiscal auxiliar Ana Paula Leal, en una causa por supuesto encubrimiento.

Vínculo con robos recientes

La mujer, identificada como Alejandra, sería la presunta encubridora de una banda que había sido desarticulada tras cometer al menos dos entraderas durante febrero en Buenos Aires y una tercera, al mes siguiente, en Gualeguay.

El primer hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de febrero, cuando los delincuentes ingresaron a la vivienda de una mujer de 62 años. Allí la redujeron mediante un golpe en la cabeza y la ataron, para luego sustraer dinero en efectivo, joyas, un arma antigua y un vehículo.

Semanas después, el grupo volvió a actuar en Gualeguay, donde robaron dólares y electrodomésticos en una vivienda cuyo propietario no se encontraba.

Tras identificar a los sospechosos, se determinó que residían en el partido bonaerense de San Martín, lo que derivó en un operativo coordinado entre fuerzas.

Con autorización judicial, se realizó un allanamiento en una vivienda donde fueron detenidos Jennifer Yniguez y César Romero.

El tercer integrante, Luis Antonio Funes, fue hallado oculto debajo de un jacuzzi, en un espacio acondicionado para permanecer escondido durante horas.

Avance de la causa

Los tres sospechosos fueron trasladados a Entre Ríos, donde enfrentan cargos por robo agravado.

La reciente detención de la mujer se suma a la investigación en curso, que busca determinar responsabilidades y posibles conexiones con otros hechos.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente la organización delictiva.