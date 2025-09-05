Video de violento robo en panadería de Paraná: empleadas enfrentaron a los ladrones

Violento robo en panadería de Paraná quedó registrado en video. Un violento asalto se registró cerca de las 2 de la mañana de ayer (jueves), en una panadería ubicada en la intersección de calles Victoria y Ramírez, en Paraná. Según se precisó, dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta, ingresaron al local y amenazaron a las empleadas del local.

Uno de los sujetos, que llevaba casco colocado, intentó reducir a los presentes, mientras su cómplice desconectaba la caja registradora para llevarse la recaudación. La situación se tornó tensa cuando las empleadas del comercio, reaccionaron para resistir el atraco.

Empleadas y maestro pastelero se defendieron

En medio del robo, una de las trabajadoras golpeó a uno de los asaltantes con un lampazo para impedir que le sustrajera el celular. El maestro pastelero, en tanto, arrojó una bandeja contra el delincuente cuando éste huía del lugar, logrando que escapara apresuradamente.

Los vecinos de la zona alertaron al 911, lo que permitió montar un operativo cerrojo inmediato. Los ladrones abandonaron la motocicleta en un pasillo de calle Moreno e intentaron escapar a pie por el interior del barrio.

Detención y operativo policial

Durante la persecución, uno de los sospechosos fue detenido en el barrio Macarone. El delincuente intentó esconderse en un techo, pero llevaba colocado un dispositivo dual de control por una causa de violencia de género, lo que permitió a la Policía localizarlo con precisión y concretar su captura.

Mientras tanto, otros dos implicados lograron escapar, uno de ellos cruzando un arroyo, publicó Reporte100.7. Sin embargo, gracias a las cámaras de seguridad y a testimonios de testigos, la Policía pudo identificar a los tres participantes del hecho. Actualmente, uno de ellos permanece detenido y los otros dos están supeditados a la causa judicial.

(Con información de Reporte100.7)

El video: