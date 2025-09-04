Robó una garrafa y quedó registrado: “Nunca tenemos respuestas de la Policía”, lamentó damnificada

El robo de una garrafa de una despensa del barrio Las Rosas, en Paraná, quedó registrado en un video al que accedió Elonce. El hecho se produjo en la madrugada de este jueves sobre calle Las Alverjillas.

La víctima señaló que el ladrón “abrió la ventana y sustrajo una garrafa cargada, que a la venta está a 18.500 pesos, más que lo que vale el envase que asciende a 80.000 pesos”.

Según explicó la dueña de la despensa, los hechos de inseguridad en la zona son “reiterados”. “Tenemos fotos y videos de los robos, tanto en viviendas como en comercios y en la escuela del barrio, pero hacemos la denuncia y nunca tenemos respuestas de la Policía”, indicó la vecina.

Los residentes del barrio participan de un grupo de WhatsApp con los jefes de la Comisaría Séptima, con jurisdicción en la zona, pero aseguran que las acciones para resolver los ilícitos no han dado resultados. La vecina también apuntó a la chatarrería del barrio, señalando que "algunas personas venden lo robado para comprar drogas".

Se recordará que la Policía de Paraná organiza foros de seguridad y mantiene reuniones con vecinos para abordar robos menores y conflictos vecinales. La oficial principal Liliana Monzón había manifestado a Elonce que “siempre aconsejamos a los vecinos que tienen que hacer la denuncia y que deben confiar en las autoridades”, explicando el funcionamiento de estos espacios de diálogo comunitario.