 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Choque fatal en la ruta 14: murió un camionero cerca de Gualeguaychú

Un choque fatal en la ruta 14 se cobró la vida de un camionero en el kilómetro 51, a pocos kilómetros de Gualeguaychú. El tránsito se mantiene reducido mientras realizan pericias.

5 de Septiembre de 2025
Así quedó el camión tras el accidente fatal.
Así quedó el camión tras el accidente fatal. Foto: R2820.

Un choque fatal en la ruta 14 ocurrió minutos antes de la medianoche de este jueves y dejó como saldo la muerte de un camionero. El siniestro se registró en el kilómetro 51 de la Autopista Mesopotámica, entre los accesos 51 y 52, a escasos metros de uno de los paradores ubicados en las afueras de Gualeguaychú.

 

De acuerdo a los primeros datos, el hecho se produjo por un choque por alcance entre dos camiones que circulaban en el mismo sentido, desde Buenos Aires hacia Entre Ríos. La violencia del impacto fue tal que uno de los conductores falleció en el lugar.

 

El tránsito en la zona se mantuvo habilitado únicamente por el carril rápido, mientras que personal de seguridad solicitó circular con extrema precaución por la presencia de equipos de emergencia y peritos trabajando en la traza.

 

Al lugar llegaron rápidamente dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, junto con una ambulancia del Servicio de Emergencias Prehospitalarias 107 del Hospital Centenario, que constató el deceso del camionero.

 

También se hicieron presentes efectivos del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional, personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y de la comisaría Séptima de la Policía de Entre Ríos, quienes realizaron los procedimientos de rigor y garantizaron la seguridad en la zona. (Con información de R2820)

 

Otras noticias

 

Temas:

Choque fatal ruta 14 Gualeguaychú
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso