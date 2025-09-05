Choque fatal en la ruta 14: murió un camionero cerca de Gualeguaychú

Un choque fatal en la ruta 14 ocurrió minutos antes de la medianoche de este jueves y dejó como saldo la muerte de un camionero. El siniestro se registró en el kilómetro 51 de la Autopista Mesopotámica, entre los accesos 51 y 52, a escasos metros de uno de los paradores ubicados en las afueras de Gualeguaychú.

De acuerdo a los primeros datos, el hecho se produjo por un choque por alcance entre dos camiones que circulaban en el mismo sentido, desde Buenos Aires hacia Entre Ríos. La violencia del impacto fue tal que uno de los conductores falleció en el lugar.

El tránsito en la zona se mantuvo habilitado únicamente por el carril rápido, mientras que personal de seguridad solicitó circular con extrema precaución por la presencia de equipos de emergencia y peritos trabajando en la traza.

Al lugar llegaron rápidamente dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, junto con una ambulancia del Servicio de Emergencias Prehospitalarias 107 del Hospital Centenario, que constató el deceso del camionero.

También se hicieron presentes efectivos del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional, personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y de la comisaría Séptima de la Policía de Entre Ríos, quienes realizaron los procedimientos de rigor y garantizaron la seguridad en la zona. (Con información de R2820)

