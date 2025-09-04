 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Paraná

Dos heridos tras choque y vuelco sobre Ruta 12, a la altura de Colonia Avellaneda

Dos personas resultaron heridas, una de estas con luxación de hombro. Un testigo del siniestro apuntó a Elonce a las malas maniobras que realizan algunos conductores al girar sobre la calzada.

4 de Septiembre de 2025
Choque y vuelco sobre Ruta 12
Choque y vuelco sobre Ruta 12

REDACCIÓN ELONCE

Colisionaron una camioneta y un auto sobre el kilómetro 452 de la ruta nacional 12, a la altura del laboratorio Eriochem de Colonia Avellaneda; como consecuencia del accidente, que se registró este jueves al mediodía, el vehículo terminó volcado con sus cuatro ruedas hacia arriba.

 

De acuerdo a los primeros datos a los que accedió Elonce, dos personas resultaron heridas, una de estas con luxación de hombro.

(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)
(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)
(foto Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;)
(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)
(foto Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;)
(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Un testigo del siniestro apuntó a Elonce a las malas maniobras que realizan algunos conductores al girar sobre la calzada.

Temas:

Ruta Nacional 12 Colonia Avellaneda siniestro vial accidente de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso