Dos heridos tras choque y vuelco sobre Ruta 12, a la altura de Colonia Avellaneda

REDACCIÓN ELONCE
Colisionaron una camioneta y un auto sobre el kilómetro 452 de la ruta nacional 12, a la altura del laboratorio Eriochem de Colonia Avellaneda; como consecuencia del accidente, que se registró este jueves al mediodía, el vehículo terminó volcado con sus cuatro ruedas hacia arriba.
De acuerdo a los primeros datos a los que accedió Elonce, dos personas resultaron heridas, una de estas con luxación de hombro.
Un testigo del siniestro apuntó a Elonce a las malas maniobras que realizan algunos conductores al girar sobre la calzada.