Camioneta despistó en Ruta 14 y chocó contra el guardarrail que se incrustó en el vehículo

Despiste sobre Ruta 14 en Ceibas. Un siniestro vial se registró este jueves alrededor de las 14, en el kilómetro 21 de la Autovía Nacional 14, en jurisdicción de Ceibas, departamento Islas del Ibicuy. El hecho involucró a una camioneta Chevrolet Suburban, que circulaba desde Buenos Aires con destino a Puerto Iguazú, Misiones.

(Bomberos Voluntarios de Ceibas).

En el vehículo viajaban dos ocupantes mayores de edad, domiciliados en Puerto Iguazú. Según informaron fuentes oficiales, la camioneta despistó y terminó impactando contra el guardarrail de protección de una alcantarilla. La estructura metálica ingresó por la puerta lateral del conductor y salió por la parte trasera, dejando al rodado detenido sobre la mano rápida en el mismo sentido de circulación.

(Bomberos Voluntarios de Ceibas).

Operativo de asistencia en la ruta

Tras el accidente, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas se hizo presente en el lugar a bordo del móvil N°24. Los efectivos procedieron a cerrar la calzada y encauzar el tránsito, en coordinación con la Policía de Ceibas, personal de la Policía de Abigeato de Perdices y una cuadrilla de Vialidad Nacional.

(Bomberos Voluntarios de Ceibas).

Los equipos de emergencia trabajaron durante más de dos horas para liberar al vehículo del guardarrail y asegurar la circulación. Posteriormente, se solicitó el auxilio de Vialidad Nacional para trasladar la camioneta a un sitio seguro.

Sin heridos tras el impacto

A pesar de la gravedad del choque y los daños materiales sufridos por el vehículo, no se reportaron personas heridas. Los ocupantes resultaron ilesos y no requirieron asistencia médica, indicó el reporte de los Bomberos Voluntarios de Ceibas.

(Bomberos Voluntarios de Ceibas).

La dotación de Bomberos regresó al cuartel a las 16:14, tras culminar las tareas de rescate y despeje de la ruta.

