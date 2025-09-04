Tragedia vial en Ruta 18: uno de los fallecidos es de Paraná y el sobreviviente está fuera de peligro

REDACCIÓN ELONCE
Un choque frontal entre dos camiones en la Ruta Nacional 18 dejó como saldo dos víctimas fatales y un herido fuera de peligro. El siniestro ocurrió a las 7 de este jueves en el kilómetro 189, a la altura del acceso a Jubileo, en el departamento Villaguay.
Las víctimas son un hombre de 51 años oriundo de Paraná y otro de 37 años domiciliado en General Campos. El tercer ocupante, de 50 años y oriundo de San Salvador, fue trasladado al hospital San Miguel, donde permanece internado fuera de peligro.
El accidente involucró a un camión Volvo 330 de la empresa Pietroboni, que circulaba en sentido este–oeste con dos ocupantes, y a un camión Iveco 170E22 de la firma Della Schiava S.A., que transitaba en dirección contraria, conducido por el hombre de Paraná.
El jefe de la Departamental Villaguay, Cristian Reysenauer, indicó a Elonce que “las condiciones eran óptimas, no había niebla, por lo cual se desconoce qué pudo haber pasado; pero, evidentemente, uno de los dos camiones invadió la otra mano y allí se produjo la colisión frontal”.
En el lugar trabajaron personal policial de la Jefatura Departamental Villaguay, efectivos de la Comisaría Jubileo, Bomberos Voluntarios de San Salvador y Villa Clara, y personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial – Puesto Villaguay.
Debido al siniestro, el tránsito se encuentra desviado por un tramo no habilitado de la autovía. Se solicita a los automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones del personal policial y de seguridad vial.