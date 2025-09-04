Tragedia vial en Ruta 18: uno de los fallecidos es de Paraná y el sobreviviente está fuera de peligro

Un choque frontal entre dos camiones en la Ruta Nacional 18 dejó como saldo dos víctimas fatales y un herido fuera de peligro. El siniestro ocurrió a las 7 de este jueves en el kilómetro 189, a la altura del acceso a Jubileo, en el departamento Villaguay.

Las víctimas son un hombre de 51 años oriundo de Paraná y otro de 37 años domiciliado en General Campos. El tercer ocupante, de 50 años y oriundo de San Salvador, fue trasladado al hospital San Miguel, donde permanece internado fuera de peligro.

Choque frontal de camiones en Ruta 18 (foto Policía de Entre Ríos)

El accidente involucró a un camión Volvo 330 de la empresa Pietroboni, que circulaba en sentido este–oeste con dos ocupantes, y a un camión Iveco 170E22 de la firma Della Schiava S.A., que transitaba en dirección contraria, conducido por el hombre de Paraná.

El jefe de la Departamental Villaguay, Cristian Reysenauer, indicó a Elonce que “las condiciones eran óptimas, no había niebla, por lo cual se desconoce qué pudo haber pasado; pero, evidentemente, uno de los dos camiones invadió la otra mano y allí se produjo la colisión frontal”.

En el lugar trabajaron personal policial de la Jefatura Departamental Villaguay, efectivos de la Comisaría Jubileo, Bomberos Voluntarios de San Salvador y Villa Clara, y personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial – Puesto Villaguay.

Debido al siniestro, el tránsito se encuentra desviado por un tramo no habilitado de la autovía. Se solicita a los automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones del personal policial y de seguridad vial.

Más imágenes