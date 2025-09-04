 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Tragedia vial en Entre Ríos

Choque frontal de camiones en Ruta 18: murieron los dos conductores

El accidente ocurrió en el kilómetro 189 de la ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo. Los choferes de ambos rodados fallecieron y una tercera persona permanece internada en Concordia, pudo confirmar Elonce.

4 de Septiembre de 2025
Choque frontal de camiones en Jubileo
Choque frontal de camiones en Jubileo Foto: Policia de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE

Un choque frontal entre dos camiones registrado en la mañana de este jueves sobre la ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo (departamento Villaguay), dejó como saldo dos personas fallecidas.

 

De acuerdo a lo informado a Elonce por el jefe de la Departamental Villaguay, Cristian Reysenauer, un camión Volvo de la empresa Pietroboni, de Concepción del Uruguay, que transportaba piedras circulaba en sentido este-oeste, mientras que en dirección contraria lo hacía un camión Iveco de la firma Della Schiava, de Paraná, que trasladaba papel higiénico y alimento balanceado para mascotas.

(foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
(foto Policía de Entre Ríos)

Como consecuencia del impacto, los choferes de ambos vehículos murieron en el lugar. Hasta el momento, no fueron identificados. En tanto, un acompañante que viajaba en el camión de la firma Pietroboni fue trasladado al hospital Masvernat de Concordia, donde permanece internado.

 

La ruta 18 permanece cortada y el tránsito está siendo asistido y derivado por un sector en obra, por lo que la circulación es lenta.

 

Sobre las causas del accidente, el comisario Reysenauer explicó que “las condiciones eran óptimas, no había niebla, por lo cual se desconoce qué pudo haber pasado; pero, evidentemente, uno de los dos camiones invadió la otra mano y allí se produjo la colisión frontal”.

 

Imágenes

Temas:

Accidente Ruta Nacional 18 Camiones Villaguay
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso