Secuestraron droga y dinero en la casa de personas con antecedentes por narcomenudeo

La Policía de Entre Ríos llevó adelante un allanamiento por narcomenudeo en una vivienda de calle Costa Rica al 200, en el barrio Villa Clara de Paraná. El procedimiento se realizó este jueves desde las 17, con apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales, y fue autorizado por el juez de garantías a pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Narcomenudeo, a cargo del doctor Santiago Alfieri.

El subcomisario Martín Pross, segundo jefe de la División Antidrogas de la Dirección de Toxicología, confirmó a Elonce que en el domicilio “se hallaron estupefacientes y dinero en efectivo, elementos suficientes como para evidenciar la actividad ilícita que se desarrollaba en la finca”.

Drogas, dinero y moradores sorprendidos

Durante el procedimiento, los efectivos policiales revisaron minuciosamente cada rincón de la propiedad: techos, patios y terrazas fueron inspeccionados en busca de ocultamientos. “Al ingresar, sorprendimos a unas diez personas que se encontraban dentro de la vivienda”, señaló Pro.

Todos los moradores eran de nacionalidad argentina y, según indicó la autoridad policial, “ya tenían antecedentes por hechos similares vinculados al narcotráfico”, dijo Pross a Elonce. El hallazgo de dinero en efectivo y sustancias ilegales será sometido a pericias para determinar la cantidad y el tipo de droga incautada.

Repercusiones en el barrio

Vecinos de la zona se mostraron expectantes durante el operativo y observaron el despliegue desde sus techos y balcones. El procedimiento generó gran movimiento policial en la cuadra, que fue completamente cercada mientras se desarrollaba la medida judicial.

El subcomisario Pross agradeció la colaboración de la comunidad y destacó que “este tipo de procedimientos buscan atacar de manera directa el narcomenudeo que afecta a los barrios de Paraná”, concluyó el funcionario policial.