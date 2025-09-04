Incautaron millonario cargamento ilegal de armas y material bélico tras operativo en Entre Ríos

Desarticularon un arsenal ilegal tras un operativo desarrollado en un corralón deshabitado de Pueblo Liebig (departamento Colón). En el procedimiento se secuestraron 70 armas de fuego, entre ellas fusiles, escopetas, revólveres y pistolas. Además, se incautó un cañón Krupp de 75 mm, treinta y tres municiones de artillería, una granada de mano neutralizada y equipamiento militar, incluidos tres cascos M1 y un telémetro.
Durante el registro también se hallaron más de 1.700 municiones de distintos calibres, con un valor total que supera los 29 millones de pesos.
La operación, que se denominó "Operativo KRUPP" estuvo, coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Prefectura Naval Argentina (PNA), con apoyo del Ejército Argentino; y contó con la participación de la Delegación de Inteligencia Criminal de Prefectura Colón y del Grupo de Artillería Blindado 2 “Mariscal Francisco Solano López” del Ejército, especializado en identificación de armamento y material bélico.
La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Hernán Viri, con la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Lucas Claret.