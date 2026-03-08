 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Un voraz incendio consumió una vivienda en Paraná

El inmueble que parcialmente derrumbado como consecuencia del incendio. No se reportaron lesionados, confirmaron fuentes policiales. Ocurrió durante la mañana de este domingo en calles Los Tilos y Gdor. Crespo.

8 de Marzo de 2026
Incendio en Paraná
Incendio en Paraná Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

El inmueble que parcialmente derrumbado como consecuencia del incendio. No se reportaron lesionados, confirmaron fuentes policiales. Ocurrió durante la mañana de este domingo en calles Los Tilos y Gdor. Crespo.

Un voraz incendio en una vivienda de calles Los Tilos y Gdor. Crespo, en Paraná, demandó la intervención de bomberos y policías durante la mañana de este domingo; fuentes policiales confirmaron que, afortunadamente, el propietario no se encontraba en el lugar al momento del siniestro.

Incendio en Paran&aacute; (foto Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;)
Incendio en Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

El inmueble que parcialmente derrumbado como consecuencia del incendio. No se reportaron lesionados, confirmaron desde la fuerza.

 

En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios, personal policial de comisaría tercera, de la División Bomberos Zapadores. Hasta el momento no se pudo establecer el motivo del inicio del fuego.

Incendio en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Incendio en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

 

Más noticias

Temas:

Incendio Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso