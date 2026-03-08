Un voraz incendio consumió una vivienda en Paraná

Un voraz incendio en una vivienda de calles Los Tilos y Gdor. Crespo, en Paraná, demandó la intervención de bomberos y policías durante la mañana de este domingo; fuentes policiales confirmaron que, afortunadamente, el propietario no se encontraba en el lugar al momento del siniestro.

Incendio en Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

El inmueble que parcialmente derrumbado como consecuencia del incendio. No se reportaron lesionados, confirmaron desde la fuerza.

En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios, personal policial de comisaría tercera, de la División Bomberos Zapadores. Hasta el momento no se pudo establecer el motivo del inicio del fuego.

Incendio en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

