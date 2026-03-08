Disturbios y un detenido con arma de fuego tras clausura de una fiesta clandestina en Paraná

Un procedimiento policial en una fiesta clandestina terminó con la detención de un hombre y el secuestro de un arma de fuego durante un operativo realizado tras una denuncia por amenazas calificadas. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Paraná en un salón ubicado en calle Ameghino y una cortada sin nombre donde se desarrollaba un evento sin habilitación.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se realizó en el marco de los controles de seguridad y prevención que se llevan adelante de manera diaria. La intervención comenzó luego de que una ciudadana radicara una denuncia en la que indicó que había sido amenazada y señaló que el hecho habría ocurrido en el lugar donde se realizaba la fiesta.

Ante esta situación, personal policial se dirigió al lugar junto con agentes de Control Urbano de la Municipalidad. Al arribar, constataron la presencia de una gran cantidad de jóvenes participando del evento.

Clausura del evento sin habilitación

Durante la inspección se verificó que la fiesta se desarrollaba sin la habilitación correspondiente. Por este motivo, las autoridades municipales procedieron a labrar el acta de clausura del salón y comenzaron con el desalojo de los asistentes.

En ese momento, los efectivos observaron a un hombre que intentó esconderse y descartó una bolsa. El sujeto fue demorado y, al revisar el contenido, se constató que en su interior había un arma de fuego.

Fiesta clandestina terminó con disturbios y un detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

De acuerdo con el parte policial, se trataba de una pistola calibre .22. El hombre fue inmediatamente reducido y puesto a disposición de la Justicia.

Disturbios durante el procedimiento

Mientras se realizaba el operativo, un grupo de personas intentó impedir la intervención policial y municipal. Según indicaron las autoridades, algunos asistentes comenzaron a arrojar piedras y otros elementos contundentes contra el personal que participaba del procedimiento.

Como consecuencia de los disturbios, un vehículo oficial perteneciente al área de Control Urbano de la Municipalidad registró la rotura del parabrisas.

Ante la situación, se reforzó el operativo para completar el desalojo del lugar y garantizar la seguridad del personal interviniente.

El hecho fue comunicado al fiscal en turno, quien dispuso la detención del hombre demorado y su traslado a la Alcaidía correspondiente. Además, se ordenó el secuestro del arma de fuego hallada durante el procedimiento, una pistola calibre .22, que quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que continúan las actuaciones vinculadas a la denuncia inicial por amenazas calificadas y a los incidentes ocurridos durante el operativo.