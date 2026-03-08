Detuvieron por robo a sujeto que gozaba de arresto domiciliario en Paraná

Un hombre fue detenido tras un robo en un departamento en Paraná luego de un operativo policial iniciado a partir de una alerta recibida por la Sala del 911. El sospechoso intentó escapar por los techos de viviendas cercanas, pero fue localizado y aprehendido por los efectivos.

El hecho ocurrió este domingo en calle López y Planes, donde una mujer alertó a la Policía sobre un robo ocurrido en su departamento. Según manifestó la damnificada, un hombre había ingresado al inmueble y sustraído dinero junto a otros elementos.

Tras recibir el aviso, personal policial se dirigió al lugar y comenzó a realizar un rastrillaje en la zona para localizar al sospechoso.

Hallazgo de objetos robados

Durante la inspección, los efectivos revisaron los techos de viviendas lindantes al domicilio de la víctima. En ese lugar encontraron algunos de los elementos que habían sido sustraídos. En ese contexto, los agentes observaron a un hombre que se desplazaba por los techos e intentaba darse a la fuga.

Los elementos recuperados en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

El sujeto fue reconocido por el personal policial debido a que se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria.

Persecución y detención

Tras advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar por los techos de las viviendas cercanas, pero los efectivos iniciaron una búsqueda en el sector y lograron interceptarlo luego de un operativo en la zona.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron una suma de dinero que había sido sustraída del departamento. El sospechoso fue reducido y trasladado a dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía interviniente fue informada sobre el hecho y dispuso la detención del hombre, el cual fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales mientras avanzan las diligencias judiciales. Además, se ordenó el secuestro de los elementos recuperados y su posterior entrega a la mujer damnificada.

Más noticias